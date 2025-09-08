Preu de la llum avui, dimarts 9 de setembre, per hores
Consulta les tarifes de la llum per a avui, dimarts 9 de setembre, i optimitza el teu consum per estalviar en la teva pròxima factura
El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 9 de setembre de 2025, és de 63,56 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una notable baixada de 12,81 euros. Recordem que, en la jornada del 8 de setembre, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 76,37 euros per MWh.
Segons les dades recollides per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), hi ha contrastos molt marcats entre els diferents trams horaris d'avui. En les hores més cares de la jornada el MWh arribarà als 120 euros. Tanmateix, en els trams més barats l'electricitat arribarà a tenir un cost de 8,91 euros.
Preu de la llum avui, dimarts 9 de setembre de 2025, hora a hora
A diferència de jornades anteriors, avui, durant la matinada, el preu de la llum no s'enfilarà. Tanmateix, serà a partir de mitjan matí quan les tarifes baixaran, assolint el tram horari més barat de tota la jornada. Així doncs, convé aprofitar aquestes hores per estalviar al màxim en la factura de la llum.
La franja més barata del dia serà la que va de 15:00 a 16:00 hores, quan la llum tindrà un preu de 8,91 euros. No obstant això, també es pot aprofitar de 16:00 a 17:00 hores, ja que la llum costarà 16,57 euros. Un preu molt similar al que tindrà l'electricitat de 14:00 a 15:00 hores, que costarà 17,19 euros.
D'altra banda, si et va millor aprofitar el migdia, cal destacar que de 13:00 a 14:00 hores el preu de la llum serà de 19,25 euros. I de 12:00 a 13:00 hores tindrà un cost similar, ja que costarà 26 euros.
- 13:00 - 14:00: 19,25 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 17,19 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 8,91 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: 16,57 €/MWh.
I quan serà més cara la llum aquest dimarts?
Com ja és habitual, al final del dia es registraran els costos més alts de tota la jornada. El pic màxim s'assolirà entre les 21:00 i les 22:00 hores, amb un preu de 120 euros. Molt a prop quedarà el tram de 20:00 a 21:00 hores, amb un cost de 111,37 euros.
- 20:00 - 21:00: 111,37 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 120 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 110 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 98,07 €/MWh.
Però no són les úniques franges que s'han d'evitar si es vol reduir l'import de la factura. Entre les 22:00 i les 23:00 hores, el preu de la llum arribarà als 110 euros. I de 23:00 a 00:00 hores, el preu serà de 98,07 euros.
