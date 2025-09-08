Precio de la luz hoy, martes 9 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este martes, 9 de septiembre de 2025, es de 63,56 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del lunes, hablamos de una notable bajada de 12,81 euros. Recordemos que, en la jornada del 8 de septiembre, la tarifa media de la luz se situaba en los 76,37 euros por MW/h.

Según los datos recopilados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), hay contrastes muy marcados entre los diferentes tramos horarios de hoy. En las horas más caras de la jornada MW/h alcanzará los 120 euros. Sin embargo, en los tramos más baratos la electricidad llegará a tener un coste de 8,91 euros.

Precio de la luz hoy, martes 9 de septiembre de 2025, hora a hora

A diferencia de jornadas anteriores, hoy, durante la madrugada, el precio de la luz no se disparará. Sin embargo, será a partir de media mañana cuando las tarifas bajarán, alcanzando el tramo horario más barato de toda la jornada. Así pues, conviene aprovechar estas horas para ahorrar al máximo en la factura de la luz.

La franja más barata del día será la que va de 15:00 a 16:00 horas, cuando la luz tendrá un precio de 8,91 euros. No obstante, también se puede aprovechar de 16:00 a 17:00 horas, ya que la luz costará 16,57 euros. Un precio muy similar al que tendrá la electricidad de 14:00 a 15:00 horas, que costará 17,19 euros.

Sin embargo, si te va mejor aprovechar el mediodía, cabe destacar que de 13:00 a 14:00 horas el precio de la luz será de 19,25 euros. Y de 12:00 a 13:00 horas tendrá un coste similar, ya que costará 26 euros.

13:00 - 14:00: 19,25 €/MWh.

14:00 - 15:00: 17,19 €/MWh.

15:00 - 16:00: 8,91 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 16,57 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz este martes?

Por otro lado, como ya es habitual, al final del día se registrarán los costes más altos de toda la jornada. El pico máximo se alcanzará entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un precio de 120 euros. Muy cerca quedará el tramo de 20:00 a 21:00 horas, con un coste de 111,37 euros.

20:00 - 21:00: 111,37 €/MWh.

21:00 - 22:00: 120 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 110 €/MWh.

23:00 - 00:00: 98,07 €/MWh.

Pero no son las únicas franjas que deben evitarse si se quiere reducir el importe de la factura. Entre las 22:00 y las 23:00 horas, el precio de la luz alcanzará los 110 euros. Y de 23:00 a 00:00 horas, el precio será de 98,07 euros.