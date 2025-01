Preu de la llum avui, dilluns 20 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

La setmana comença amb una nova pujada en el preu mitjà de la llum. Aquest dilluns, 20 de gener de 2025, s'ha situat en 144,92 euros el megawatt hora (MW/h). Un increment de gairebé 20 euros, si tenim en compte el preu mitjà de la jornada del 19 de gener, de 125,11 euros.

La majoria de tarifes del dia seran molt elevades, seguint la tendència dels últims dies. De fet, segons les dades ofertes per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), aquest dilluns el cost de l'electricitat no baixarà en cap franja dels 114 euros.

Preu de la llum avui, dilluns 20 de gener de 2025, hora a hora

Si analitzem en profunditat les tarifes de llum del dilluns, es poden destacar alguns aspectes interessants. Durant les primeres hores del dia, entre la matinada i el matí, els preus experimentaran un lleuger descens. Tanmateix, cal recordar que durant tota la jornada les tarifes estaran lluny de ser assequibles.

Per exemple, entre les 02:00 i les 03:00, el cost del megawatt hora (MW/h) serà de 116,57 euros. Però no serà el tram més econòmic del dia. Aquest arribarà de 03:00 a 04:00, amb un preu de 114,41 euros per MW/h. En el següent tram, de 04:00 a 05:00, el cost pujarà lleugerament a 115,45 euros per MW/h.

02:00 - 03:00: 116,57 €/MWh

03:00 - 04:00: 114,41 €/MWh

04:00 - 05:00: 115,45 €/MWh

05:00 - 06:00: 116,1 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dilluns?

D'altra banda, els preus més elevats es concentraran tant a mig matí com a la nit. En el tram de 19:00 a 20:00, el preu arribarà als 159,15 euros per MW/h. De les 20:00 i les 21:00, el cost de l'electricitat es tornarà a disparar fins als 165,6 euros per MW/h.

15:00 - 16:00: 155,13 €/MWh

19:00 - 20:00: 159,15 €/MWh

20:00 - 21:00: 165,6 €/MWh

21:00 - 22:00: 170 €/MWh

Tanmateix, el preu més elevat del dia el trobarem en la franja de 21:00 a 22:00, quan el MWh arribi als 170 euros. En la franja posterior, però, de 22:00 a 23:00, el cost tornarà a baixar una mica, situant-se en els 153,58 euros.