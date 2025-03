Preu de la llum avui, dilluns 17 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

La setmana arrenca amb un nou increment en el cost de l'electricitat. Aquest dilluns, 17 de març, el preu mitjà de la llum se situa en 88,65 euros per megawatt hora (MW/h). Un augment considerable respecte a la tarifa mitjana de diumenge, en concret, de 28,07 euros. Recordem que el preu mitjà de la llum el 16 de març estava en 60,58 euros.

Aquest encariment suposa un dur cop per als consumidors, ja que hi haurà poques franges horàries amb tarifes assequibles. Així ho reflecteixen les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), que assenyalen que la llum assolirà pics elevats. I és que arribarà a assolir els 170 euros per MW/h en el seu tram més car, el més alt registrat en els últims dies.

Preu de la llum avui, dilluns 17 de març de 2025, hora a hora

Malgrat que la jornada estarà marcada per preus elevats, durant les primeres hores de la tarda es produirà un lleuger descens, amb tarifes per sota dels 60 euros. També hi haurà alguna franja amb preus inferiors als 71 euros, però de matinada, així que seran poc aprofitables.

Així, entre les 12:00 i les 13:00, el MW/h tindrà un cost de 58,9 euros, baixant encara més en la següent franja. El preu més baix del dia es registrarà entre les 13:00 i les 15:00, amb un cost de 50,24 euros per MW/h. Posteriorment, de 15:00 a 16:00, el preu pujarà lleugerament fins als 60,38 euros.

12:00 - 13:00: 58,9 €/MWh

13:00 - 15:00: 50,24 €/MWh

15:00 - 16:00: 60,34 €/MWh

16:00 - 17:00: 68,1 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dilluns?

Quant als moments més cars del dia, hi haurà dos períodes amb tarifes especialment elevades. El primer serà a primera hora del matí, entre les 07:00 i les 09:00, amb preus que no baixaran dels 136 euros per MW/h.

07:00 - 08:00: 136 €/MWh

08:00 - 09:00: 137,01 €/MWh

19:00 - 20:00: 170 €/MWh

20:00 - 21:00: 141,5 €/MWh

El segon tram crític es produirà a la tarda i entrada la nit. A partir de les 18:00, el cost de l'electricitat començarà a repuntar, assolint els 111,93 euros per MW/h. La franja més cara del dilluns serà de 19:00 a 20:00, quan la llum arribarà als 170 euros per MW/h. Més tard, entre les 20:00 i les 21:00, el preu descendirà lleument, però seguirà sent elevat, situant-se en 141,5 euros per MW/h.