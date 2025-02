Aquest és el poble més barat de tota Catalunya per comprar un pis: a prop de la platja

Trobar un habitatge assequible a Catalunya pot ser una missió complicada, donada l'elevada demanda immobiliària i els preus cada cop més alts. No obstant això, existeix un racó a la província de Tarragona on és possible adquirir una propietat a preus sorprenentment baixos. Tot això sense haver de renunciar a la proximitat al mar ni a un entorn natural envejable.

En aquest poble, els preus del mercat immobiliari són notablement més baixos que en altres zones de la regió. Oferint una alternativa atractiva per a aquells que busquen qualitat de vida sense haver d'enfrontar un gran desemborsament econòmic. Situat a la comarca del Montsià, a Tarragona, La Sénia ha destacat recentment per la seva accessibilitat econòmica.

Es tracta d'un lloc que manté una excel·lent connexió amb la costa mediterrània i compta amb un entorn natural únic. Un fet que el converteix en una opció ideal tant per als que busquen mudar-se com per als inversors que desitgen apostar per propietats amb potencial. I és que aquest municipi és conegut per ser el més barat de Catalunya per comprar un habitatge.

Uns habitatges molt més accessibles

Segons el portal immobiliari Idealista, el preu per metre quadrat en aquest lloc ronda els 500 euros. Una xifra molt inferior a la mitjana d'altres localitats catalanes, especialment en zones costaneres, on el preu pot superar els 2.000 euros per metre quadrat. Aquesta notable diferència de preus fa de La Sénia una oportunitat única per a aquells amb pressupostos més ajustats.

En termes d'oferta immobiliària, el mercat compta amb una àmplia varietat d'opcions. Des de xalets amplis fins a habitatges tradicionals amb un toc rústic. Els preus més baixos comencen al voltant dels 30.000 euros, la qual cosa és gairebé impensable en altres zones de Catalunya.

Fins i tot es poden trobar cases de tres habitacions i dos lavabos per menys de 50.000 euros, una oportunitat gairebé somiada. Per a aquells que prefereixen propietats més modernes, també existeixen opcions d'habitatges reformats que no superen els 100.000 euros. A més del seu atractiu preu, la ubicació de La Sénia és un altre dels seus grans punts forts.

Un preu i una localització envejables

A 40 minuts en cotxe de platges com les de Vinaròs o Benicarló, la proximitat al mar i a altres destinacions turístiques de renom el converteixen en un lloc ideal. També és a prop del Parc Natural dels Ports. Una destinació perfecta per als amants de la natura i les activitats a l'aire lliure, com el senderisme.

Per tot això, La Sénia és una de les millors opcions per a aquells que busquin un habitatge econòmic, a prop de la platja. Es tracta de l'exemple perfecte que sovint per trobar el que busques cal mirar una mica més enllà. En aquest cas, lluny de les grans ciutats, però molt a prop d'una qualitat de vida excel·lent.