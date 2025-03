Preu de la llum avui, dilluns 10 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 10 de març de 2025, és de 92,99 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del diumenge, parlem d'un gran augment de 46,48 euros. Cal recordar que, en la jornada del 9 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 46,51 euros per MWh.

Avui el preu de la llum serà força elevat, especialment durant les últimes hores del dia, segons apunten les dades recollides per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Tanmateix, no tot són males notícies, ja que hi ha certes franges horàries on el preu es redueix considerablement. Per evitar un impacte excessiu en la factura, el més recomanable és aprofitar aquestes hores més econòmiques i evitar el consum en els pics més alts del dia.

Preu de la llum avui, dilluns 10 de març de 2025, hora a hora

Encara que el preu de l'electricitat presenta pujades importants en aquesta jornada, hi ha algunes franges horàries que convé aprofitar pel seu menor cost. Algunes de les hores més barates es concentren de matinada, amb preus que arriben a 66,70 €/MWh entre les 04:00 i les 05:00 hores. Tanmateix, aquestes no són les més aprofitables per reduir la despesa en la factura, així que convé fixar-se en quines són les franges més econòmiques durant el dia.

Concretament, entre les 12:00 i les 15:00 hores, el MWh es manté en nivells baixos, amb valors que oscil·len entre 76,02 €/MWh i 69,11 €/MWh. No obstant això, la tarifa més econòmica de tot el dia en horari diürn es registra entre 15:00 i 16:00 hores, quan el preu cau a 69,11 €/MWh. Encara que també es pot estalviar concentrant el consum entre 14:00 i 15:00 hores, amb un cost de 75,51 €/MWh.

02:00 - 03:00: 73,01 €/MWh.

03:00 - 04:00: 71,31 €/MWh.

04:00 - 05:00: 66,70 €/MWh .

. 15:00 - 16:00: 69,11 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dilluns?

Com és habitual, els preus més alts de la llum es concentren en les últimes hores de la tarda i la nit, i aquest dilluns no és l'excepció. El preu de la llum assolirà el seu pic més alt entre 19:00 i 20:00 hores, quan el MWh costarà 152,05 euros.

08:00 - 09:00: 130,01 €/MWh.

07:00 - 08:00: 123,06 €/MWh.

19:00 - 20:00: 152,05 €/MWh .

. 20:00 - 21:00: 131,60 €/MWh.

A més, altres franges horàries també registraran preus elevats. Per exemple, durant les primeres hores de llum, l'electricitat es mantindrà cara, arribant a un pic de 130,01 €/MWh a les 08:00 hores i 123,06 €/MWh a les 07:00 hores. Així que, si vols reduir l'impacte en la teva factura, el millor és evitar el consum excessiu en aquests trams.