Preu de la llum avui, dilluns 31 de març, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 31 de març de 2025, és de 29,45 euros per megawatt hora (MWh). Si comparem aquesta tarifa amb el preu mitjà del diumenge, parlem d'una notable pujada de 26,42 euros. Recordem que, en la jornada del 30 de març, el preu mitjà de la llum se situava en els 3,03 euros per MWh.

Durant el dia d'avui, el preu de la llum presenta alts i baixos molt marcats, amb oscil·lacions extremes al llarg de la jornada. Així ho indiquen les dades facilitades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Sense anar més lluny, la diferència entre el tram horari més barat i el més car arriba als 198,25 euros per megawatt hora.

Preu de la llum avui, dilluns 31 de març de 2025, hora a hora

Encara que en algunes hores puntuals el preu de la llum es dispara, durant gairebé tot el dia els preus es mantenen força baixos. Excepte per unes poques franges a la vesprada, la major part del dia és perfecta per estalviar en el consum elèctric. Especialment, entre les 12:00 i les 16:00, quan el preu està molt baix i fins i tot negatiu.

La millor hora per estalviar és de 15:00 a 16:00 hores, perquè el preu cau fins a -1 €/MWh i és el més baix de tota la jornada. També es pot aprofitar de 13:00 a 14:00 hores i de 14:00 a 15:00 hores, ja que el preu és de -0,62 €/MWh. Així que si has de posar rentadores o carregar el cotxe elèctric, aquest és el millor moment.

També cal destacar que entre les 16:00 i les 17:00 hores, la llum té un preu de -0,99 €/MWh, situant-se molt a prop de l'hora més barata de la jornada. A més, durant la matinada, que no sol ser molt usual, també es pot estalviar força. Entre les 00:00 i les 05:00 hores, els preus oscil·len entre 0,65 i 3 €/MWh, i són baixos en comparació amb els pics del dia.

12:00 - 13:00: -0,66 €/MWh.

13:00 - 15:00: -0,62 €/MWh.

15:00 - 16:00: -1 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: -0,99 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dilluns?

Com és habitual, els preus més alts de la llum es concentren en les últimes hores de la tarda i la nit, i aquest dilluns no és l'excepció. El pic màxim del dia arribarà entre les 21:00 i les 22:00 hores, quan el MWh arribarà als 197,25 euros.

20:00 - 21:00: 146,79 €/MWh.

21:00 - 22:00: 197,25 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 119,85 €/MWh.

23:00 - 00:00: 95,01 €/MWh.

A més, el tram que va de 22:00 a 00:00 hores es manté en nivells especialment alts, amb preus que superen amb escreix la mitjana del dia. Si vols evitar un ensurt a la factura, el millor és reduir el consum durant aquestes hores.