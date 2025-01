Preu de la llum avui, dilluns 13 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 13 de gener de 2025, és de 125,81 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del diumenge, parlem d'un important augment de 52,09 euros. Recordem que, en la jornada del 12 de gener, el preu mitjà de la llum se situava en els 73,72 euros per MW/h.

D'aquesta manera, de nou, la tarifa torna a pujar considerablement. En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) també es pot observar aquest canvi. I és que en la franja més econòmica de la jornada del dilluns, el preu del MW/h no baixarà dels 100 euros.

Preu de la llum avui, dilluns 13 de gener de 2025, hora a hora

Tal com hem anunciat, aquest dilluns portarà amb si un cop a la butxaca dels consumidors amb un notable increment en el preu de l'electricitat. Les tarifes de llum més econòmiques se centraran per la matinada i pel migdia.

Així, de 02:00 a 03:00 el preu del MW/h serà de 104,46 euros, encara que baixarà a 100,37 euros de 03:00 a 04:00. Entre les 04:00 i les 05:00 el preu serà de 100 euros per MW/h, consolidant-se com la tarifa més econòmica del dia. D'altra banda, de 13:00 a 14:00, el MW/h costarà 100,81 euros, sent la tercera franja més econòmica de la jornada.

02:00 - 03:00: 104,46 €/MWh.

03:00 - 04:00: 100,37 €/MWh.

04:00 - 05:00: 100 €/MWh .

. 13:00 - 14:00: 100,81 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dilluns?

Pel que fa a les tarifes més cares, el cert és que els preus no baixaran dels 140 euros durant el matí i la tarda. En concret, de 08:00 a 09:00 el preu de la llum serà de 180 euros per MW/h, sent la franja més cara de la jornada. De 18:00 a 19:00 el MW/h costarà 157,07 euros, encara que de 19:00 a 20:00 tornarà a pujar fins als 158,39 euros.

08:00 - 09:00: 180 €/MWh .

. 18:00 - 19:00: 157,07 €/MWh.

19:00 - 20:00: 158,39 €/MWh.

20:00 - 21:00: 146,39 €/MWh.

En un context marcat per la volatilitat del mercat energètic, aquest augment se suma a una sèrie de pujades que han generat preocupació. Amb l'hivern en ple auge i el consum elèctric a l'alça, el cost de la llum serà un dels reptes d'aquest 2025.