Santoral d'avui, diumenge 19 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial un sant que va realitzar nombroses obres de caritat. S'acostava als cristians empresonats que estaven a punt de patir el martiri, confortant-los i pregant amb ells per demanar l'ajuda del Cel.

Qui va ser Sant Mario, el Sant més important del diumenge, 19 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest diumenge a San Mario que va ser un comerciant persa que va viure al segle III. Juntament amb la seva esposa i fills va emigrar a Roma per venerar les relíquies dels màrtirs d'aquella època.

En el seu periple va consolar i ajudar els seguidors de Crist presos que aviat anaven a patir càstig. A més, Sant Mario i la seva família volien donar digna sepultura a 260 màrtirs a la Via Salaria, víctimes de la persecució de Dioclecià. Una piadosa acció que va cridar l'atenció per l'elevat nombre de cossos, per la qual cosa Mario i els seus familiars van ser descoberts, arrestats, i conduïts als tribunals.

El prefecte Flavià i el governador Marciano els van interrogar i van convidar a sacrificar als déus. Després de negar-se Sant Mario i els seus dos fills, Audifax i Abaco, van ser condemnats a la decapitació, a la Via Cornelia. A la seva dona, Marta, la van portar a un estany a poca distància.

Mario és un nom masculí d'origen etrusc que fa referència al déu romà Mart, senyor de la guerra. Aquest dia uns 108.579 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Mario.

San Macario el Gran

San Macario el Gran va ser un prevere i abat d'origen egipci que va viure al segle IV. Va ingressar al monestir de Scete on, considerant-se mort al món, vivia només per a Déu, ensenyant-ho així als seus monjos.

Santa Liberata de Como

Santa Liberata de Como va ser una religiosa italiana que va viure al segle VI. Juntament amb la seva germana es va retirar a viure a una ermita on ambdues van fundar un monestir en honor de Santa Margherita. Allà van viure ambdues amb humilitat i dedicades a la pregària.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 19 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: