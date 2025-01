Santoral d'avui, dilluns 20 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 20 de gener, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un soldat de l'Imperi Romà que va ser condemnat a mort per negar-se a renunciar a la seva fe cristiana.

Qui va ser Sant Sebastià, el sant més important del dilluns, 20 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Sebastià que va néixer l'any 255 a Narbona, França. Va créixer en el si d'una família noble amb tradició militar i va arribar a liderar les faccions de la guàrdia pretoriana.

Va mantenir en secret que era cristià fins que va ser denunciat a l'emperador Maximí. Llavors es va veure obligat a triar entre la seva fe i la seva feina al servei de l'Imperi romà.

Havent rebut l'ultimàtum de l'emperador va decidir seguir fidel a les seves creences religioses. Això va provocar la ira de Maximí que, després d'aquesta nova afronta, va condemnar a Sant Sebastià a morir. El seguici de soldats de l'emperador el van capturar i lligar a un pal, per després torturar-lo i llençar-li fletxes.

Els seus botxins van creure que ja havien dut a terme l'encàrrec de l'emperador i el van deixar sol. Després diversos amics de Sant Sebastià es van acostar a ell comprovant que seguia amb vida, per la qual cosa el van ajudar a recuperar-se de les seves ferides.

Sant Sebastià es va presentar novament davant Maximí per fer-li front. De nou va ser condemnat a morir entre fuetades, una imatge que ha estat representada per diversos pintors en obres com la de El martiri de Sant Sebastià, d'El Greco.

Sebastià és un nom masculí d'origen grec que significa 'reverenciar, honorar'. Al nostre país aquest dia uns 42.100 homes podrien ser felicitats per amics i familiars amb motiu del seu sant.

Santa María Cristina de la Immaculada Brando

Santa María Cristina de la Immaculada Brando va ser una religiosa italiana que va viure al segle XIX. Va dedicar la seva vida a la formació cristiana de nens. Va fundar a més la Congregació de Religioses Víctimes Expiadores de Jesús Sagramentat, amb la qual va promoure intensament l'adoració a la Sagrada Eucaristia.

Beat Basili Antoni María Moreau

Beat Basili Antoni María Moreau va ser un prevere d'origen francès que va viure al segle XVIII. Va fundar la Congregació de la Santa Creu. La seva vida va estar marcada pel sofriment i la incomprensió, però ell es va sentir sempre un simple instrument en les mans de Déu.

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 20 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 20 de gener, a més, recorda aquests sants i beats: