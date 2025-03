Preu de la llum avui, diumenge 9 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 9 de març de 2025, és de 46,51 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà del dissabte, parlem d'una notable pujada de 31,29 euros. Cal recordar que, en la jornada del 8 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 15,22 euros per MWh.

Durant la jornada d'avui, el preu de la llum experimenta tota una muntanya russa de variacions, amb grans diferències entre les hores més econòmiques i les més cares del dia. Així ho reflecteixen les dades recollides per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Sense anar més lluny, entre l'hora més barata i la més cara del dia existeix una diferència de 124,08 euros.

Preu de la llum avui, diumenge 9 de març de 2025, hora a hora

Encara que el preu de l'electricitat presenta pujades importants en aquesta jornada, hi ha algunes franges horàries que convé aprofitar pel seu baix cost. En particular, entre les 12:00 i les 15:00 hores, el MWh es manté en nivells molt baixos, amb valors que oscil·len entre els 13,20 €/MWh i 3,52 €/MWh.

No obstant això, la tarifa més econòmica del dia es registra entre 14:00 i 15:00 hores, quan el preu cau fins als 3,52 €/MWh. Tot i que també es pot estalviar concentrant el consum entre les 13:00 i 14:00 hores, ja que té un cost de 7,10 €/MWh.

Encara que també hi ha altres franges horàries que poden aprofitar-se per reduir la despesa en la factura de la llum. Per exemple, entre les 10:00 i 12:00 hores també existeixen preus molt atractius amb costos de 10,10 €/MWh i 9,13 €/MWh.

10:00 - 11:00: 10,10 €/MWh.

11:00 - 12:00: 9,13 €/MWh.

13:00 - 14:00: 7,10 €/MWh.

14:00 - 15:00: 3,52 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest diumenge?

Com és habitual, els preus més alts de la llum es concentren en les últimes hores de la tarda i la nit, i aquest diumenge no és l'excepció. El preu de la llum assolirà el seu pic més alt entre 20:00 i 21:00 hores, quan el MWh costarà 127,60 euros.

19:00 - 20:00: 124,50 €/MWh.

20:00 - 21:00: 127,60 €/MWh .

. 21:00 - 22:00: 115,66 €/MWh.

22:00 - 23:00: 97,04 €/MWh.

A més, altres franges horàries també registraran preus elevats. Entre 18:00 i 22:00 hores, l'electricitat es mantindrà en nivells alts, amb pics de 124,50 €/MWh a les 19:00 hores i 115,66 €/MWh a les 21:00 hores. Així que, si vols reduir l'impacte en la teva factura, el millor és evitar el consum excessiu en aquests trams.