Quina és la companyia de llum més barata a Espanya el 2025?

Actualment, estem patint constants fluctuacions en els preus de l’electricitat, així que trobar la tarifa de llum més econòmica s’ha convertit en una prioritat per a moltes llars espanyoles. Amb la inflació energètica i les variacions en els preus de l’electricitat, comparar i triar la millor companyia de llum s’ha convertit en una necessitat.

Aquest 2025, diferents empreses ofereixen tarifes competitives per adaptar-se a les necessitats dels consumidors. Però, quina és la millor opció? En aquest article, analitzem les tarifes més econòmiques del moment, els factors a tenir en compte a l’hora d’escollir una tarifa i alguns consells per estalviar en la factura elèctrica.

Les millors tarifes de llum del 2025

Hi ha moltes tarifes elèctriques al mercat, i cada consumidor té necessitats diferents. Per això, hem classificat les millors opcions segons el tipus de tarifa que ofereixen: tarifes amb preu estable, tarifes amb discriminació horària i tarifes 100% renovables.

Tarifes amb preu estable

Les tarifes amb preu estable tenen un únic preu per kWh durant tot el dia, cosa que les fa ideals per als qui no volen preocupar-se pels horaris de consum. Algunes de les opcions més econòmiques són:

One Luz d’Endesa

Preu del kWh: 0,1232 €/kWh

Permanència: No

Descomptes: Llum + gas

Cost mensual aproximat: 49,49 €

Tarifa per ús Naturgy Luz

Preu del kWh: 0,1249 €/kWh

Permanència: No

Manteniment: Opcional

Cost mensual aproximat: 49,63 €

Octopus Relax

Preu del kWh: 0,1240 €/kWh

Permanència: No

Energia: Mateix preu durant 12 mesos

Cost mensual aproximat: 46,99 €

Aquestes tarifes són ideals per a llars amb consum estable durant tot el dia, sense pics d’energia en horaris concrets.

Tarifes amb discriminació horària

Si pots concentrar el teu consum en les hores vall (normalment a la nit o a primera hora del matí), aquest tipus de tarifa pot ser molt rendible. Algunes opcions destacades són:

One Luz 3 Períodes d’Endesa

Tarifa Noche de Naturgy

Luz Programa tu Ahorro de TotalEnergies

Plan Noche d’Iberdrola

Aquestes tarifes solen oferir preus més baixos en franges horàries específiques. Per exemple, la Tarifa Noche de Naturgy permet pagar menys si es concentra el consum a partir de les 22:00 hores.

Tarifes de llum 100% renovable

Si vols consumir energia d’origen sostenible, aquestes són algunes de les tarifes més econòmiques:

Tarifa Clàssica de Holaluz

Tarifa Verda d’OVO Energy

Eco Luz de Gana Energía

Com es calcula quina és la tarifa més econòmica?

El cost de l’electricitat no depèn únicament del preu per kWh. Per comparar les tarifes, s’han de tenir en compte diversos factors:

Preu del kWh: És el cost de l’energia que consumeixes.

És el cost de l’energia que consumeixes. Preu de la potència contractada: És un cost fix que pagues cada mes, independentment del consum.

És un cost fix que pagues cada mes, independentment del consum. Possibles descomptes o promocions: Algunes companyies ofereixen descomptes inicials que poden ser atractius.

Algunes companyies ofereixen descomptes inicials que poden ser atractius. Condicions de permanència: Algunes tarifes poden exigir un compromís mínim de mesos o anys.

Algunes tarifes poden exigir un compromís mínim de mesos o anys. Serveis addicionals: Algunes companyies inclouen manteniment o serveis extra que poden augmentar el preu final.

D’acord amb aquestes variables, les tarifes aquí analitzades es basen en un consum mitjà anual de 3.240 kWh (270 kWh/mes) i una potència contractada de 4 kW, segons les dades de Red Eléctrica de España (REE).

Consells per triar la millor tarifa de llum

Segueix aquests consells si vols triar la millor tarifa de llum que s’adapti a les teves necessitats.

1- Analitza el teu consum

Revisa la teva factura i determina quina és la teva despesa energètica habitual. Això t’ajudarà a saber si et convé més una tarifa amb preu estable o una amb discriminació horària.

2- Compara diferents companyies

No totes les companyies ofereixen els mateixos preus. Plataformes com Naturgy poden tenir tarifes molt ajustades.

3- Pensa en un canvi de tarifa

Si fa temps que no revises el teu contracte, és probable que estiguis pagant de més. Consulta opcions com la Tarifa Per Ús Luz de Naturgy per veure si pots reduir la teva factura.

4- Controla el teu consum

Optimitza el teu ús de l’electricitat amb electrodomèstics eficients, bombetes LED i ús responsable d’aparells electrònics.

5- Fes servir comparadors de tarifes

Hi ha comparadors online que et permeten veure quina és la millor oferta segons el teu consum i les teves necessitats.

Trobar la companyia de llum més barata el 2025 no és tasca fàcil, però comparant tarifes i entenent el teu consum, podràs aconseguir un bon estalvi.