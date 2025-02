Aquesta és la sopa de 4 ingredients ideal per a combatre el fred: molt fàcil i ràpida

Amb l'arribada del fred, molts busquen plats reconfortants i saludables per mantenir-se ben alimentats. Les sopes i els brous són opcions perfectes, especialment si es busquen alternatives per depurar l'organisme, perdre pes i millorar la digestió. Una de les receptes més populars en aquest sentit és la sopa depurativa de quatre ingredients, ideal per combatre el fred i aportar nutrients essencials.

Recentment, la famosa nutricionista i divulgadora Victoria Troconis ha compartit amb els seus seguidors la seva recepta secreta per depurar el cos dels excessos. Es tracta d'una sopa hipocalòrica, baixa en greix i rica en vitamines i minerals. La recepta està engalipant celebritats i persones que busquen mantenir un estil de vida saludable.

Amb només quatre ingredients, aquesta sopa resulta ser molt fàcil de preparar i perfecta per a aquells dies en què el fred ens convida a quedar-nos a casa. La recepta inclou mongetes verdes, pastanagues, pollastre i ou dur, juntament amb un toc especial de gingebre. Aquest brou és perfecte per reduir la retenció de líquids, depurar l'organisme i mantenir-nos ben nodrits sense sumar moltes calories.

Uns ingredients perfectes per a una sopa ideal

El gingebre, un dels ingredients estrella de la recepta, és reconegut pels seus múltiples beneficis. No només té propietats antiinflamatòries que poden alleujar el dolor de malalties com l'artritis, sinó que també estimula la producció d'enzims digestius. I aquestes fan que millori la digestió i també ajuda a alleujar problemes com l'acidesa estomacal i les nàusees.

A més, el gingebre té un efecte termogènic, que significa que pot accelerar el metabolisme i ajudar el cos a cremar més calories. D'altra banda, les mongetes verdes i les pastanagues són riques en fibra i afavoreixen la digestió i la sacietat. Mentre que el pollastre proporciona una font de proteïna magra, essencial per mantenir la massa muscular i promoure la pèrdua de greix.

L'ou dur, per la seva banda, és una excel·lent font de proteïnes i nutrients essencials, i la seva inclusió a la sopa ajuda a fer-la més completa i equilibrada. Aquesta sopa no només és ideal per depurar, sinó que també és un aliat perfecte per a aquells que busquen perdre pes d'una manera saludable. Les sopes depuratives poden ser una excel·lent opció per reduir la ingesta calòrica sense deixar de satisfer la gana.

Com es prepara aquesta recepta?

Per preparar aquest brou depuratiu de tan sols quatre ingredients, s'han de seguir aquests senzills passos:

Preparar els ingredients: Renta les mongetes verdes i les pastanagues. Talla les mongetes en trossos petits i les pastanagues en rodanxes. Cuinar el pollastre: En una olla gran, col·loca el pit de pollastre i cobreix-lo amb aigua. Porta a ebullició i cuina fins que el pollastre estigui ben cuit. Retira el pollastre, esmicola'l i reserva'l. Cuinar les verdures: En el mateix brou on s'ha cuinat el pollastre, afegeix les mongetes verdes i les pastanagues. Cuina-ho a foc mitjà fins que les verdures estiguin tendres. Incorporar el pollastre i l'ou: Afegeix el pollastre esmicolat de nou a l'olla. Pela i talla l'ou dur en trossos i afegeix-lo al brou. Cuina-ho uns minuts més perquè els sabors s'integrin. Servir: Assaona al gust.

Sens dubte, aquest brou és una alternativa saludable i reconfortant, perfecta per a aquells que desitgen cuidar la seva alimentació i entrar en calor en els dies freds.