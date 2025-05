Movistar ja ho ha confirmat i els clients van a per totes: per temps limitat

Movistar ha sorprès els seus clients amb una oferta que els aficionats al motor no poden deixar passar. El conegut operador blau ha llançat una promoció especial del seu paquet Motor. Està pensat perquè els seguidors de la Fórmula 1 i MotoGP puguin gaudir de la temporada actual sense gastar de més.

I és que la companyia sap molt bé el que agrada l'esport de motor a Espanya. Tant la F1 com MotoGP tenen una gran audiència. Per això la companyia ha decidit rebaixar el preu del seu paquet de televisió especialitzat en motor, encara que només per temps limitat.

Un preu molt reduït per a clients de Movistar

Si ja ets client de Movistar, estàs de sort. Aquesta promoció és exclusiva per a aquells que ja tenen contractats serveis amb l'operadora. El pack Motor tindrà un preu de només 10 euros al mes durant sis mesos, enfront dels 15 euros habituals.

És a dir, podràs estalviar un total de 30 euros en mig any. Aquesta rebaixa no és quelcom que es vegi cada dia. El paquet Motor de Movistar no sol estar en promoció de forma regular.

Però en ocasions com aquesta, la companyia el posa a disposició del públic amb un preu més accessible. Sobretot per atreure més usuaris interessats en aquests continguts.

Aquesta oferta no només permet seguir al detall la temporada 2025 de la Fórmula 1 i MotoGP, que ja ha començat però encara té moltes curses per davant. També s'inclouen diversos canals esportius de la plataforma DAZN, la qual cosa amplia encara més l'oferta d'entreteniment.

Gràcies a aquest contingut, no et perdràs cap cursa ni els millors moments del motor professional. Però això no és tot.

Movistar t'ofereix més contingut

A més de la Fórmula 1 i MotoGP, el paquet Motor de Movistar inclou altres continguts molt interessants. Entre ells destaquen tots els partits de la Premier League, ideal per a aquells que també gaudeixen del futbol internacional.

I si ets amant de la natura, aquest pack també té quelcom per a tu. El canal Caça i Pesca, ubicat al dial 77 de Movistar Plus+, està inclòs sense cost addicional. Així, l'entreteniment està més que assegurat per a tota la família.

Aquesta oferta de televisió de Movistar està disponible només per temps limitat i exclusivament per als seus clients. Si t'apassiona el motor, el futbol o la natura, aquest és el moment ideal per contractar el pack Motor i estalviar sense renunciar al que més t'agrada veure.