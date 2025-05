Gir de 180 graus a Vodafone: canvia de rumb davant la sorpresa de milers d'espanyols

Vodafone ha sorprès milers d'usuaris a Espanya amb un gir inesperat en la seva estratègia de negoci. Tradicionalment reconeguda pels seus serveis de telefonia mòbil i internet, la companyia ha fet un pas més enllà. I s'ha convertit en un dels principals distribuïdors d'un dispositiu que està revolucionant la seguretat a la carretera: les balises d'emergència V16 Help Flash IoT.

Aquest canvi de rumb ha despertat l'interès de molts. Especialment en conèixer-se que ja ha aconseguit vendre més de 250.000 unitats d'aquestes llums d'emergència. Es tracta d'un èxit comercial notable, tant en el sector empresarial com entre els conductors particulars.

Darrere d'aquest producte hi ha l'empresa Netun Solutions. Però ha estat Vodafone qui ha portat aquestes balises al gran públic, aprofitant la seva xarxa nacional d'Internet de les Coses (IoT). És una infraestructura que ja cobreix més de 16.000 ubicacions a tota Espanya.

Vodafone contribueix a millorar la seguretat a les carreteres

Les llums d'emergència V16 Help Flash IoT tenen una funció clau. Reemplaçaran els clàssics triangles d'emergència a partir de l'1 de gener de 2026, data en què el seu ús serà obligatori a tot el país.

Aquesta balisa connectada no només millora notablement la visibilitat dels vehicles detinguts a la carretera. També incorpora una tecnologia avançada de connectivitat. Gràcies a una SIM integrada, el dispositiu es manté connectat permanentment a la xarxa IoT de Vodafone, fins i tot en zones on la cobertura és limitada.

Un dels majors avantatges d'aquestes balises és la seva capacitat per enviar automàticament la ubicació del vehicle detingut a la plataforma DGT 3.0. Des d'allà, la informació es distribueix a sistemes de navegació, aplicacions mòbils i vehicles propers. Això permet alertar en temps real els conductors de la zona sobre la incidència, millorant notablement la seguretat viària en facilitar una reacció ràpida.

Aposta encertada de Vodafone

Aquest avanç no només millora la manera com es gestionen els accidents i avaries a la carretera. A més pot salvar vides.

En connectar les persones, els vehicles i les infraestructures de trànsit, s'aconsegueix reduir el temps de resposta davant emergències. I amb això, la probabilitat de nous accidents.

L'aposta de Vodafone per les balises Help Flash IoT és una mostra clara de la seva intenció de diversificar el seu negoci. Aposta per la innovació i per un futur en què la tecnologia no només ens connecta, sinó que també ens protegeix. Així, la companyia no només reforça la seva presència en l'àmbit de la connectivitat, sinó que es posiciona com un actor rellevant en la transformació digital de la seguretat viària.