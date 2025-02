Gerro d'aigua freda als conductors: aquí col·locaran turbo-radars des d'avui mateix

Les autoritats de Catalunya han decidit posar en marxa noves mesures en algunes carreteres principals. Aquesta decisió afecta directament els conductors, que es veuran obligats a estar més atents que mai a la velocitat a la qual circulen. Aquestes mesures arriben després d'una sèrie d'avaluacions i una anàlisi dels punts més perillosos de la xarxa viària.

Encara que molts conductors ja s'han acostumat a la presència de radars fixos i mòbils, aquesta vegada es presenta una actualització important. A partir d'avui dimecres, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha instal·lat nous dispositius en diverses carreteres. Aquest canvi busca reforçar la seguretat i reduir els accidents.

On estaran ubicats aquests nous turbo-radars?

Els nous radars estaran ubicats en quatre punts específics de les comarques de Tarragona i Barcelona. A Tarragona, els dispositius s'instal·laran a la C-14, a l'altura de La Riba (Alt Camp), a l'N-240, a Valls (Alt Camp), i a l'AP-7, a Tarragona (Tarragonès). A la comarca de Barcelona, el radar es col·locarà a l'N-340, a prop de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès.

Aquests radars començaran a funcionar entre aquest dimecres i dijous, activant-se totalment per controlar la velocitat dels vehicles. S'espera que la seva presència redueixi les taxes de sinistralitat, ja que s'enfocaran a fer complir els límits de velocitat establerts en cada via. Segons les autoritats, aquestes mesures són essencials per evitar accidents greus i millorar la seguretat viària en aquestes zones.

Els turbo-radars, la nova aposta de Trànsit

La implementació dels turbo-radars ja va començar l'any 2024. Aquests radars tenen l'avantatge de ser fàcilment traslladables, cosa que permet la seva instal·lació en llocs on anteriorment no era possible col·locar un dispositiu fix. La seva flexibilitat és clau per poder controlar la velocitat en carreteres menys transitades o en zones on col·locar radars fixos resultava complicat.

Des de la seva estrena, els turbo-radars s'han instal·lat en diversos punts d'alta sinistralitat. Aquest tipus de radar ha demostrat ser eficaç per detectar infraccions de velocitat i, per tant, reduir el risc d'accidents. En aquest 2025, el SCT ha adquirit més d'aquests dispositius per cobrir més de 150 punts a tota Catalunya, cosa que ampliarà el control de velocitat en diverses rutes conegudes.

A més, la facilitat per desplaçar aquests dispositius també permet realitzar controls de velocitat en zones menys visibles o amb infraestructures limitades. D'aquesta manera, els responsables del trànsit a la regió poden realitzar ajustos sobre la marxa, millorant l'eficàcia del sistema.

Amb aquests nous turbo-radars i l'increment dels turbo-radars, el Servei Català de Trànsit continua apostant per la millora de la seguretat viària. Encara que alguns conductors poden no rebre bé la mesura, especialment en ser sorpresos pels controls mòbils.