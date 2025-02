Preu de la llum avui, dimecres 19 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 19 de febrer de 2025, és de 123,56 euros per megawatt hora (MW/h). Es tracta d'una pujada més que notable, de 43,83 euros, si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts. Recordem que, en la jornada del 18 de febrer, la tarifa mitjana de llum se situava en els 79,73 euros per MW/h.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'observa clarament aquesta pujada. En la franja més barata el preu del MW/h superarà els 90 euros, per la qual cosa parlem d'un cost força car. Però és que el preu màxim del dia superarà els 200 euros per megawatt hora, una cosa que no es veia des de fa molt.

Preu de la llum avui, dimecres 19 de febrer de 2025, hora a hora

A diferència del que sol passar, aquest dimecres fins i tot costarà veure unes franges barates molt ben definides. Si volem aprofitar les tarifes més econòmiques del dia, tenim alguna oportunitat a la tarda. De totes maneres, en general serà un dia car per gastar llum, per la qual cosa el millor és reduir al mínim el nostre consum.

Així, de 03:00 a 04:00 el MW/h costarà 99 euros, encara que de 04:00 a 05:00 el preu baixarà a 96,06 euros. Durant el dia, de 13:00 a 14:00 el MW/h costarà 97,23 euros, encara que seguirà baixant molt més. De 14:00 a 16:00, durant dues hores, tindrem el preu més barat del dimecres: 90,01 euros per megawatt hora.

03:00 - 04:00: 99 €/MWh.

04:00 - 05:00: 96,06 €/MWh.

13:00 - 14:00: 97,23 €/MWh.

14:00 - 16:00: 90,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Quant a les tarifes més cares, durant el matí, de 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 149,5 euros. Entre les 08:00 i les 09:00 el preu pujarà encara més, fins als 167,39 euros per MW/h. Per últim, de 09:00 a 10:00 el megawatt hora passarà a costar 133,73 euros.

08:00 - 09:00: 167,39 €/MWh.

19:00 - 20:00: 183,5 €/MWh.

20:00 - 21:00: 203,2 €/MWh.

21:00 - 22:00: 169,37 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 el preu ja se situarà en els 183,5 euros per MW/h. La tarifa més cara de tot el dimecres la trobem de 20:00 a 21:00, quan el MW/h costarà 203,2 euros. Per últim, entre les 21:00 i les 22:00 el preu del megawatt hora ja baixarà fins als 169,37 euros.