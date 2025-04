Preu de la llum avui, dijous 17 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 17 d'abril de 2025, és de 21,94 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una pujada de 9,8 euros. Recordem que, en la jornada del 16 d'abril, la tarifa mitjana de llum se situava en els 12,14 euros per MWh.

De totes maneres, no cal espantar-se, ja que aquesta diferència amaga alguns detalls cridaners. En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) podem veure que, durant gran part del dia, els preus no seran molt alts. Això sí, en la franja més cara del dijous, el MWh tindrà un preu superior als 107 euros.

Preu de la llum avui, dijous 17 d'abril de 2025, hora a hora

A diferència del que sol passar, aquest dijous no parlarem de diverses franges amb preus econòmics. Durant gairebé tot el dia les tarifes d'electricitat es mantindran en nivells força moderats. Això sí, ja no trobarem preus negatius, cosa que sí que ha passat al llarg d'aquesta setmana.

Així, de 10:00 a 11:00 i de 18:00 a 19:00 tindrem el mateix preu: 3,52 euros per MWh. Entre les 11:00 i les 12:00 el MWh passarà a costar una mica menys: 1,49 euros per MWh. Per últim, el preu més barat del dia el tindrem de 12:00 a 18:00, quan el MWh costarà 0 euros.

10:00 - 11:00: 3,52 €/MWh

11:00 - 12:00: 1,49 €/MWh

12:00 - 18:00: 0 €/MWh

18:00 - 19:00: 3,52 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dijous?

Durant la matinada els preus de la llum es mantindran en valors moderats. Només a primera hora del dia pujaran una mica, encara que tampoc massa. Així, de 07:00 a 08:00 el MWh passarà a costar 22,48 euros.

20:00 - 21:00: 72,83 €/MWh

21:00 - 22:00: 107,5 €/MWh

22:00 - 23:00: 87,56 €/MWh

23:00 - 00:00: 62,4 €/MWh

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el MWh passarà a costar 72,83 euros. De 21:00 a 22:00 el MWh costarà 107,5 euros, sent aquest el preu més alt del dijous. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh passarà a ser de 87,56 euros.