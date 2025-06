Preu de la llum avui, dijous 12 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 12 de juny de 2025, és de 62,42 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una baixada d'11,21 euros. Recordem que, en la jornada de l'11 de juny, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 73,63 euros per MWh.

Una gran notícia per als consumidors, que també es pot comprovar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Això sí, en la franja més cara de tot el dijous el preu del MWh superarà els 140 euros. Però la bona notícia és que tornarem a registrar preus negatius durant les hores més econòmiques de la jornada.

Preu de la llum avui, dijous 12 de juny de 2025, hora a hora

En els últims dies, a causa del consum elèctric més gran, els preus s'han mantingut força alts. De fet, ja fa diverses jornades que no es registren tarifes negatives, un clar indicador d'energia elèctrica barata. Aquest dijous sí que tindrem una franja amb preus negatius a la tarda, cosa que beneficia molt els consumidors.

Així, de 12:00 a 13:00 i de 15:00 a 16:00 trobem el preu més barat del dijous: -0,01 euros per MWh. Entre les 11:00 i les 12:00 i de 13:00 a 15:00 el preu del MWh serà de 0 euros. Finalment, entre les 10:00 i les 11:00 i de 16:00 a 17:00 el preu del MWh serà de 0,01 euros.

12:00 - 13:00: -0,01 €/MWh.

13:00 - 15:00: 0 €/MWh.

15:00 - 16:00: -0,01 €/MWh.

16:00 - 17:00: 0,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Pel que fa a les tarifes més cares, hauràs de vigilar el teu consum a les primeres i a les últimes hores del dia. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh passarà a tenir un preu de 103,8 euros. Això sí, de 08:00 a 09:00 el MWh ja baixarà de preu, fins a situar-se en els 90 euros.

00:00 - 01:00: 104,59 €/MWh.

21:00 - 22:00: 131,71 €/MWh.

22:00 - 23:00: 140,64 €/MWh.

23:00 - 00:00: 117,96 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh serà de 131,71 euros. De 22:00 a 23:00 trobem el preu més alt de tot el dijous: 140 euros per MWh. Per últim, entre les 23:00 i les 00:00 el MWh tindrà un preu de 117,96 euros.