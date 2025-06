Preu de la llum avui, dimecres 11 de juny, per hores

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 11 de juny de 2025, és de 73,63 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una baixada de 26,56 euros. Recordem que, en la jornada del 10 de juny, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 100,19 euros per MWh.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), hi ha alguns detalls a tenir en compte aquest dimecres. Per començar, en la franja més cara del dia el preu del MWh superarà els 115 euros. Això sí, en les franges més barates del dia el MWh tornarà a tenir un preu proper als 0 euros.

Preu de la llum avui, dimecres 11 de juny de 2025, hora a hora

Com ja ha passat els últims dies, els preus es mantindran alts tant de matinada com de nit. Això sí, la tarda tornarà a ser el moment més barat de tot el dia, amb la qual cosa els consumidors hi sortiran guanyant. De fet, les tarifes baixaran amb força a la tarda de dimecres, oferint una excel·lent oportunitat per a rentar o planxar.

Així, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh serà de 3,52 euros, tot i que en la següent franja baixarà més. De 15:00 a 16:00 trobem la tarifa més barata de dimecres: 1,1 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el MWh costarà 2,5 euros, i de 17:00 a 18:00 el preu serà de 3 euros.

14:00 - 15:00: 3,52 €/MWh.

15:00 - 16:00: 1,1 €/MWh.

16:00 - 17:00: 2,5 €/MWh.

17:00 - 18:00: 3 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimecres?

Cal assenyalar que, durant la matinada, les tarifes de la llum oscil·laran entre els 104 i els 111 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a costar un total de 110,63 euros. En canvi, de 08:00 a 09:00 el preu del MWh serà de 109,58 euros.

00:00 - 01:00: 111,89 €/MWh.

07:00 - 08:00: 110,63 €/MWh.

21:00 - 22:00: 115,5 €/MWh.

22:00 - 23:00: 114,81 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt de dimecres: 115,5 euros per MWh. De 22:00 a 23:00 el preu del MWh serà de 114,81 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 109,58 euros.