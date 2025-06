Santoral d’avui, dilluns 16 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dilluns, 16 de juny, el santoral de l'Església Catòlica recorda l'arquebisbe més jove de França.

Qui va ser Sant Aureliano d'Arles, el sant més important del dilluns, 16 de juny?

El santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia Sant Aureliano d'Arles, que va néixer a la Gàl·lia al segle VI. A l'edat de 23 anys es va convertir en el vincle entre la reialesa de França i l'Església.

La seva manera de ser va causar un gran impacte en el rei Childebert I. Aquest va reconèixer que havia triat el jove per millorar les relacions entre el seu govern i la religió catòlica. Un desig que el sant va aconseguir fent que les relacions entre França i l'Església fossin fructíferes.

Sant Aureliano d'Arles va crear dues organitzacions dedicades a educar sota els manaments de Déu, amb estrictes normes d'honestedat i rectitud. La més destacada va ser el monestir dels Sants Apòstols, on homes de qualsevol edat acudien a formar-se per ser lleials a Déu. També va crear un monestir de dones la ubicació del qual va romandre sempre en secret.

Sant Aureliano d'Arles va morir l'any 551. Va ser considerat sant no només per la seva gran tasca a favor de la religió catòlica, sinó perquè en morir va fer diversos miracles.

Aureliano és un nom d'origen llatí que significa 'el que resplendeix com l'or'. Actualment, a Espanya uns 1.399 homes reben aquest nom i podrien celebrar aquest dia el seu sant.

Sant Joan Francesc de Régis

Sant Joan Francesc de Régis va ser un sacerdot jesuïta i missioner que va viure al segle XVII. Es va dedicar a predicar a les multituds a França i era popular pel seu fervor. Va destacar per la seva dedicació als més pobres i la seva capacitat per commoure persones de diferents orígens.

Beat Guillem Greenwood

El beat Guillem Greenwood va ser un germà llec de la Cartoixa de Londres que va viure al segle XVI. Va destacar per la seva fidelitat a l'Església Catòlica durant la Reforma Anglesa, quan Anglaterra es va separar de l'autoritat papal. Va acabar empresonat i finalment deixat morir d'inanició per no jurar la supremacia del rei Enric VIII sobre l'Església.

Altres sants: el santoral complet del dilluns 16 de juny

