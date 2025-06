Santoral d’avui, dimarts 17 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment una infanta portuguesa, reina consort de Lleó que va lliurar la seva vida a Déu.

Qui va ser Santa Teresa de Portugal, la festivitat més important del dimarts, 17 de juny?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment a Santa Teresa de Portugal que va néixer a Coïmbra, Portugal, l'any 1176. Es va casar amb el seu cosí germà, Alfons IX de Lleó. Una unió de la qual van néixer tres fills: Sancha, Ferran i Dolça de Lleó.

Vint anys després aquest matrimoni va ser declarat nul pel papa Celestí III per raons de parentiu. En tornar a Portugal Teresa va descobrir a Lorvão, lloc on tenia propietats, un monestir de benedictins amb molt pocs monjos. Aquests van arribar a un punt que van deixar d'observar les seves regles per negligència.

Teresa aleshores va ordenar retirar els frares i els va substituir per una comunitat de monges de la regla del Cister. Teresa va reparar i ampliar l'edifici per acomodar 300 monges i va reconstruir també l'església.

Després de dos intents fallits de matrimoni amb Enric I de Castella i Jean de Brienne, va decidir lliurar la seva vida a Déu. Va passar a ser monja al monestir cistercenc que va fundar la seva mare a Villabuena del Bierzo.

Teresa és un nom femení d'origen grec, que significa 'estiu' o 'collir'. Actualment, a Espanya unes 107.840 dones reben aquest nom i podrien aquest dia celebrar el seu sant en honor a Santa Teresa de Portugal.

Sant Hipaci de Bitínia

Sant Hipaci de Bitínia va ser un abat d'origen turc que va viure al segle V. Va portar una vida austera i durs dejunis. Va ensenyar als seus deixebles l'obediència perfecta a l'observança monàstica, i als seglars el veritable temor de Déu.

Beat Pere Gambacorta

El beat Pere Gambacorta va ser un religiós italià que va viure entre els segles XIV i XV. Va fundar l'Ordre d'Ermitans de Sant Jeroni, els primers religiosos de la qual van ser antics lladres que ell mateix havia convertit.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 17 de juny:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: