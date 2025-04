Preu de la llum avui, dijous 1 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 1 de maig de 2025, és de 13,29 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una forta baixada de 18,54 euros. Recordem que, en la jornada del 30 d'abril, la tarifa mitjana de llum se situava en els 31,83 euros per MWh.

De totes maneres, hi ha alguns detalls molt cridaners si analitzem les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dijous, el preu de la llum no superarà en cap moment els 55 euros. Però és que, a més, tornarem a tenir preus negatius, un clar indicador de tarifes molt barates.

Preu de la llum avui, dijous 1 de maig de 2025, hora a hora

A més, durant bona part del dia el preu de la llum es mantindrà molt econòmic. Cal dir que aquest dijous és festiu, cosa que gairebé sempre es tradueix en tarifes de llum força econòmiques. Per tant, parlem d'excel·lents notícies per als consumidors espanyols, que tindran a la seva disposició preus molt assequibles.

Així, de 12:00 a 13:00 el MWh costarà -7,02 euros encara que seguirà baixant. De 13:00 a 15:00 el MWh passarà a costar tan sols -7,81 euros, si bé no es tracta del mínim del dia. El preu més baix de la jornada el tindrem de 15:00 a 16:00, quan el MWh passarà a costar -10 euros.

11:00 - 12:00: -6 €/MWh.

12:00 - 13:00: -7,02 €/MWh.

13:00 - 15:00: -7,81 €/MWh.

15:00 - 16:00: -10 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Pel que fa a les tarifes més altes del dia, al matí la realitat és que els preus es mantindran en nivells moderats. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 23,02 euros. Entre les 08:00 i les 09:00, en canvi, el MWh passarà a costar 18,39 euros.

20:00 - 21:00: 30 €/MWh.

21:00 - 22:00: 55 €/MWh.

22:00 - 23:00: 35,5 €/MWh.

23:00 - 00:00: 33,87 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt del dijous: 55 euros per MWh. De 22:00 a 23:00 la tarifa baixarà a 35,5 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh passarà a tenir un preu de 33,87 euros.