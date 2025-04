Preu de la llum avui, dimecres 30 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 30 d'abril de 2025, és de 31,83 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'un notable augment de 26,04 euros. I tot perquè, en la jornada del 29 d'abril, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 5,79 euros per MWh.

Si ens fixem en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), observem alguns detalls curiosos. Per exemple, en la franja més cara del dia el preu del MWh se situarà per sobre dels 117 euros. A més, tindrem fins a dos moments del dia en què la llum pujarà amb força.

Preu de la llum avui, dimecres 30 d'abril de 2025, hora a hora

La bona notícia és que, durant la matinada i, sobretot, a la tarda, la situació canviarà radicalment. Els clients gaudiran de preus molt econòmics, especialment durant la segona meitat del dia. És més, tornarem a tenir tarifes negatives, un clar indicador de preus de la llum molt econòmics.

Així, de 12:00 a 14:00 el preu del MWh serà de 0 euros, encara que no serà la tarifa més barata. De 14:00 a 15:00 trobem el preu més barat del dia: -0,17 euros per MWh. Finalment, de 15:00 a 16:00 el MWh costarà -0,02 euros, i de 16:00 a 17:00 el preu serà de -0,01 euros per MWh.

12:00 - 14:00: 0 €/MWh.

14:00 - 15:00: -0,17 €/MWh.

15:00 - 16:00: -0,02 €/MWh.

16:00 - 17:00: -0,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimecres?

Sobre les tarifes més altes, la veritat és que el matí serà un dels moments més cars del dimecres. De fet, de 07:00 a 08:00 tindrem la tarifa més alta de la jornada: 117,01 euros per MWh. Entre les 08:00 i les 09:00 el preu se situarà en els 98,03 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 117,01 €/MWh.

08:00 - 09:00: 98,03 €/MWh.

21:00 - 22:00: 108,14 €/MWh.

22:00 - 23:00: 95,1 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 el MWh costarà 108,14 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 el preu se situarà en els 95,1 euros per MWh. Per últim, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh serà de 47,9 euros.