Orange deixa en ridícul a Movistar i Vodafone: ningú comptava amb aquesta ràpida reacció

Orange ha llançat una oferta que posa Movistar i Vodafone en un seriós compromís. La companyia ha presentat una promoció limitada que està causant un gran enrenou en el mercat de les telecomunicacions.

A tan sols 44 euros al mes, els clients podran gaudir d'una oferta que inclou de tot. En aquest cas, fibra d'1 GB, dues línies mòbils amb 5G+, dades i trucades il·limitades i Orange TV amb més de 90 canals. A més, s'hi afegeix una plataforma de streaming a escollir entre Max, Disney+, Prime Video o Netflix.

Aquest paquet, que normalment tindria un cost de 86 euros al mes, s'ofereix durant un temps limitat per només 44 euros al mes. És una oferta atractiva que no només posa la competència en problemes. També dona a Orange un avantatge important sobre els seus rivals Movistar i Vodafone.

El millor de tot és que aquest preu es mantindrà durant els pròxims 12 mesos. El que permet als usuaris gaudir d'aquests serveis a un cost molt baix durant un any complet.

Orange ofereix més per menys diners

És evident que Movistar i Vodafone no poden quedar-se de braços plegats davant aquesta oferta. Ha deixat en evidència la capacitat d'Orange per oferir una proposta molt més competitiva en el mercat. Els clients d'aquests dos operadors ara es veuen temptats a canviar-se.

La fibra d'1 GB, l'accés a plataformes de streaming de renom i les línies mòbils amb dades i trucades il·limitades suposen una oferta difícil de rebutjar. Aquesta estratègia d'Orange és una jugada intel·ligent que podria ser molt atractiva per a aquells que busquen millorar la seva experiència digital. Tot això sense augmentar massa la despesa mensual.

Vodafone i Movistar, amb els seus plans més cars, veuran com alguns dels seus clients migren a la competència si no reaccionen ràpid. La veritat és que l'operador taronja ha trobat una manera excel·lent d'atreure els clients d'aquests operadors. I és que ofereix un paquet que cobreix tot el que necessita una família o un usuari exigent.

És a dir, internet d'alta velocitat, un router avançat, línies mòbils amb cobertura 5G+ i accés a contingut de qualitat. Sens dubte, aquest tipus de promocions fa que moltes persones considerin canviar-se d'operador.

Si t'interessa aquesta oferta, has d'afanyar-te. La promoció només durarà uns dies, per la qual cosa si vols aprofitar aquest preu tan competitiu, el millor és que contactis amb Orange. Per contractar-la n'hi ha prou amb trucar al 900 815 761 i començar a gaudir de tots els beneficis que ofereix.