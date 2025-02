Preu de la llum avui, dilluns 24 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

Nova setmana, última de febrer, i nou preu de la llum per a la jornada d'avui. Per a aquest dilluns dia 24 de febrer el preu mitjà de la llum és de 78,57 euros per megawatt hora (MW/h). Això implica una pujada en el cost respecte a la jornada anterior, la de diumenge.

I és que, si ens fixem en les dades que dona l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), podem comprovar la dada. Veiem així com el cost mitjà de diumenge ha estat de 65,81 euros per megawatt hora (MW/h), és a dir, un total de 13 euros més barat que el d'aquest dilluns.

Preu de la llum avui, dilluns 24 de febrer de 2025, hora a hora

Fixant-nos una mica més en profunditat, hi ha certes coses que destaquen d'aquest dia amb el preu de la llum. Una és que, per exemple, els costos hora a hora no arriben a descendir massa. No trobem en aquest dilluns cap preu per sota dels 30 euros per MW/h.

Aquest dilluns els preus més baixos del dia estan a la matinada però sobretot a les primeres hores de la tarda. L'hora més barata de tota la jornada és entre les 14:00 i les 15:00, amb un preu de 32,64 €/MWh. Els preus d'aquest moment del dia ronden tots els 40 €/MWh, i quan avança la tarda es van disparant.

13:00 - 14:00: 40,56 €/MWh.

14:00 - 15:00: 32,64 €/MWh.

15:00 - 16:00: 34 €/MWh.

16:00 - 17:00: 43,76 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dilluns?

Per contra, hi ha altres hores del dia a les quals la llum tindrà un preu bastant elevat, especialment en els moments del final de la tarda i l'inici de la nit. Per exemple, entre les 19:00 i les 20:00 la llum assolirà la seva hora més cara, amb un preu de 159,17 €/MWh. A partir de les 18:00 i fins a les 23:00, tots els costos estaran per sobre dels 100 €/MWh.

08:00 - 09:00: 116,86 €/MWh.

18:00 - 19:00: 107,59 €/MWh.

19:00 - 20:00: 159,17 €/MWh.

20:00 - 21:00: 134,91 €/MWh.

Això indica que no serà un bon moment per fer les despeses de llum més grans del dia, serà més convenient avançar-les una mica. Si has de posar alguna rentadora o el rentaplats, ja saps quan has de fer-ho per poder estalviar diners a final de mes en la teva factura de la llum.