Canvis importants al Metro de Barcelona: el que passarà amb moltes estacions

Les obres d'ampliació de la línia 9 del metro de Barcelona continuen avançant amb l'inici dels treballs a l'estació Campus Nord. Aquest projecte representa un pas crucial per completar el tronc central de l'L9/L10. Sens dubte, una infraestructura clau per millorar la connectivitat entre els barris del nord de la ciutat i la resta de la xarxa metropolitana.

L'estació Campus Nord estarà situada entre els carrers John Maynard Keynes i Ignasi de Solà-Morales i Rubió, al costat dels jardins de Torre Girona. Aquesta parada beneficiarà les facultats i el barri de Pedralbes, millorant significativament la mobilitat a la zona. Durant els primers mesos d'obres, la prioritat serà la instal·lació de pantalles de protecció, el desviament i l'excavació del pou.

Cal destacar que aquest últim tindrà uns 55 metres de profunditat i 26 metres de diàmetre. El projecte forma part d'un pla estratègic per incrementar la capacitat del transport públic a Barcelona i respondre a la creixent demanda. Actualment, les obres també estan en marxa en altres estacions clau com Mandri, Sarrià, Plaça de Maragall i Sanllehy.

El metro de Barcelona està en plena evolució

A més del macropou de la Sagrera, que es posiciona com una infraestructura essencial per completar el tram central de la línia. La Generalitat preveu inaugurar el 2027 quatre noves estacions: Guinardó i Hospital de Sant Pau, Plaça de Maragall, Sagrera TAV i La Sagrera. No obstant això, el tram entre Zona Universitària i Guinardó encara no compta amb una data definitiva per a la seva finalització.

Durant aquest 2025, s'espera iniciar la construcció de noves parades al metro de Barcelona. Un exemple és la de Manuel Girona, consolidant els avenços cap a la culminació d'aquest projecte. S'estima que, un cop completada la línia 9, la demanda de passatgers del metro de Barcelona quadruplicarà el seu volum actual.

Dels 27 milions d'usuaris anuals que registra actualment, es projecta assolir els 113 milions. Per la qual cosa aquesta ampliació promet transformar la mobilitat a Barcelona, oferint una xarxa de transport més eficient i connectada. Amb cada nova estació, Barcelona s'acosta al seu objectiu de consolidar un sistema públic capaç de satisfer les necessitats dels seus habitants.

Una inversió de futur

El que ara pot semblar un destorb per als usuaris del metro, a la llarga, segur que serà un benefici per a tothom. Sobretot, tenint en compte que cada cop més la mobilitat a grans ciutats com Barcelona passa per l'ús de transports com el metro. D'aquí que altres grans ciutats, com Madrid, també estiguin apostant per la renovació de les seves línies.

No sempre és fàcil saber què és el millor per al futur de les ciutats. Encara que si alguna cosa està clara és que renovar aquest tipus de sistemes és la millor solució per consolidar l'ús del transport públic. El metro de Barcelona no podria quedar-se enrere i aquest 2025 serà decisiu per a la seva evolució.