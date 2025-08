Preu de la llum avui, dimarts 5 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 5 d’agost de 2025, és de 57,19 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d’una baixada de 8,36 euros. Recordem que, en la jornada del 4 d’agost, la tarifa mitjana de llum se situava en els 65,55 euros per MWh.

Les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) ens ofereixen alguns detalls molt interessants. Per exemple, en la franja més cara de tot el dimarts el preu del MWh es dispararà per sobre dels 140 euros. En canvi, en els trams més econòmics del dia, veiem preus molt pròxims als 0 euros per MWh.

Preu de la llum avui, dimarts 5 d’agost de 2025, hora a hora

El més cridaner és que els preus seran molt alts en les hores nocturnes, tant de la primera com de la segona meitat del dia. En canvi, durant una àmplia franja central, les tarifes de llum seran força barates. Els consumidors podran beneficiar-se de preus realment assequibles durant diverses hores consecutives.

Així, de 12:00 a 13:00 el MWh costarà 0,8 euros, tot i que de 13:00 a 14:00 el preu pujarà a 0,85 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 el preu pujarà fins a 1 euro per MWh, si bé la tarifa més barata del dia vindrà després. El preu més assequible del dimarts el tindrem de 17:00 a 18:00, quan el MWh tindrà un cost de 0,66 euros.

12:00 - 13:00: 0,8 €/MWh

13:00 - 14:00: 0,85 €/MWh

14:00 - 16:00: 1 €/MWh

17:00 - 18:00: 0,66 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Pel que fa a les tarifes més altes de tot el dia, cal esmentar que la matinada de dimarts serà molt cara. De 00:00 a 01:00, de fet, trobem el preu més alt de tota la jornada: 140,7 euros per MWh. Entre les 07:00 i les 08:00, a més, el MWh passarà a tenir un preu de 106,22 euros.

00:00 - 01:00: 140,7 €/MWh

01:00 - 02:00: 107,94 €/MWh

07:00 - 08:00: 106,22 €/MWh

21:00 - 22:00: 102,62 €/MWh

A la nit, de 20:00 a 21:00, el MWh passarà a costar 83,4 euros, tot i que pujarà una mica més el preu. Entre les 21:00 i les 22:00 el MWh tindrà un cost total de 102,62 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00, el preu del MWh se situarà en els 98,36 euros.