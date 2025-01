L'últim comunicat de Movistar deixa de pedra els seus clients: encara no donen crèdit

Movistar ha llançat recentment un comunicat que ha deixat sorpresos a molts dels seus clients. A partir d'ara, l'operadora de telecomunicacions ha decidit modificar la forma en què es poden contractar les línies de prepagament.

Segons la nova política, els usuaris ja no podran contractar les seves tarifes de prepagament a través de la web de Movistar. Hauran de fer-ho de manera presencial en qualsevol de les seves botigues físiques. La notícia ha generat cert malestar entre alguns clients que preferien la comoditat de gestionar els seus contractes des de la web.

Des de l'operador insisteixen que continuen apostant pel prepagament malgrat aquesta modificació. Sobretot perquè facilita una "major flexibilitat i control sobre les despeses". El que permetrà que els usuaris paguin "només pel que necessitin".

Puntualitzen, a més, que les tarifes de prepagament que estaran disponibles són les següents: Habla 6, Prepago Plus, Prepago Premium i Prepago Total. Aquestes opcions permetran als usuaris continuar gaudint de la modalitat de prepagament. Això sí, caldrà acudir a una botiga física per realitzar la contractació.

Motius que porten a Movistar a prendre aquesta mesura

El comunicat no explica en detall els motius darrere d'aquesta decisió. Però es pot suposar que Movistar busca optimitzar els seus processos i centrar-se en la venda presencial. Una cosa que també podria tenir beneficis econòmics per a l'empresa.

No obstant això, aquesta nova mesura podria ser un inconvenient per a aquells usuaris que no tenen botigues Movistar a prop de la seva localitat. Especialment, per a aquells que viuen en zones rurals o en llocs on la cobertura de botigues és limitada. Aquest canvi podria resultar un desafiament addicional.

Tanmateix, és important ressaltar que aquesta decisió no afectarà la forma en què els usuaris recarreguen el seu saldo. Les recàrregues continuaran sent possibles tant a través de l'aplicació mòbil com a la web de Movistar. El que facilita als usuaris el procés de mantenir el seu compte actiu.

A més, el servei d'atenció al client continuarà disponible de forma remota, de manera que qualsevol consulta podrà resoldre's per telèfon o internet.

Preocupació entre els clients

Sens dubte, la principal preocupació dels usuaris davant aquesta nova mesura de Movistar és la necessitat d'acudir físicament a una botiga. Per a aquells que no tenen fàcil accés a una botiga, aquesta decisió podria ser un veritable inconvenient. A més, la contractació de línies de prepagament de manera presencial pot resultar més lenta i menys còmoda que fer-ho en línia.

Malgrat les crítiques, Movistar continua apostant per la venda en botigues físiques. El que podria tenir sentit en un intent de reforçar la seva xarxa d'establiments i oferir una atenció més personalitzada.