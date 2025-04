Santoral d'avui, dissabte 5 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 5 d'abril, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un dominic espanyol que va destacar com a taumaturg, predicador, lògic i filòsof.

Qui va ser Sant Vicent Ferrer, el Sant més important del dissabte, 5 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda a Sant Vicent Ferrer que l'any 1350 a València. Va ingressar en l'ordre dels dominics. Va estudiar a Barcelona, Lleida i Tolosa i va rebre les sagrades ordres el 1378.

Es va convertir després en predicador general gràcies a la seva saviesa que li va fer escalar posicions dins de l'ordre. Cridat per Benet XIII per ser el seu confessor, va tenir un paper rellevant en la resolució de conflictes dinàstics i religiosos.

Va predicar l'Evangeli per Espanya, França i Itàlia, sempre en llocs oberts per acollir milers de persones. El seu objectiu era la conversió dels pecadors.

Una de les seves grans inquietuds va ser restituir la unitat de l'Església. Per a això va comptar amb un recurs excel·lent com va ser la seva gran oratòria.

Els seus sermons es prolongaven durant hores, tot i així ningú no donava mostres de cansament. Era capaç de mantenir l'atenció en l'auditori amb la seva veu i amb la passió que posava en el que deia.

Va portar una vida senzilla i austera. Dejuni, dormia al terra, i es traslladava a peu per anar a les ciutats. Només al final dels seus dies, després d'emmalaltir d'una cama, recorria els llocs en un humil ruc.

Ja sent molt gran era ajudat per pujar al lloc on havia d'impartir el sermó. Llavors es transformava i la gent tornava a veure en ell l'home vital i entusiasta que van conèixer contagiant-se del seu ardor apostòlic.

Vicente és un nom que procedeix del llatí que significa 'Vencedor'. En aquest dia uns 111.719 homes a Espanya podrien celebrar el seu sant gràcies al dominic valencià Sant Vicent Ferrer.

Santa Juliana de Mont-Cornillo

Santa Juliana de Mont-Cornillo va ser una religiosa belga que va viure entre els segles XII i XIII. Va pertànyer a l'Orde de Sant Agustí. Va dedicar gran part de la seva vida a promoure la devoció del Corpus Christi, la festa del qual es va establir el 1264, als 9 anys de la seva mort, pel papa Urbà IV.

Beata María Crescencia Höss

La beata María Crescencia Höss va ser una religiosa d'origen alemany que va viure al segle XVII. Filla d'un modest teixidor, a l'escola ja es va distingir per la seva intel·ligència i la seva devoció. Sempre va buscar fer-ho tot per amor a Déu, a qui desitjava glorificar per la fe, amb obediència i humilitat.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 5 d'abril de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: