Preu de la llum avui, dimarts 27 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 27 de maig de 2025, és de 26,84 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una pujada de 9,66 euros. Recordem que, en la jornada del 26 de maig, la tarifa mitjana de la llum era de 17,18 euros per MWh.

Si ens fixem en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), s'observen detalls força cridaners. Per exemple, en la franja més cara de dimarts, el MWh superarà els 111 euros. Això sí, en el tram més barat del dia el preu del MWh tornarà a ser negatiu, és a dir, els preus baixaran molt.

Preu de la llum avui, dimarts 27 de maig de 2025, hora a hora

Un altre detall força cridaner és que, durant la matinada, els preus no baixaran amb tanta força com en dies anteriors. Això sí, la tarda tornarà a ser el moment més barat de tota la jornada. Serà llavors quan els consumidors disposaran de preus molt econòmics, que podran aprofitar completament.

Així, de 10:00 a 11:00 el preu del MWh serà de 0,03 euros, encara que baixarà molt més. Entre les 11:00 i les 18:00, és a dir, durant set hores seguides, tindrem el preu més barat del dia: -0,01 euros per MWh. Finalment, de 18:00 a 19:00 el preu del MWh serà de 0 euros, i a partir d'aquí començarà a pujar.

10:00 - 11:00: 0,03 €/MWh

11:00 - 18:00: -0,01 €/MWh

18:00 - 19:00: 0 €/MWh

I quan serà més cara la llum dimarts?

Al matí, els preus més alts es concentraran a les primeres hores del dia. De 07:00 a 08:00 el MWh tindrà un preu de 36,26 euros, encara que en la següent franja baixarà una mica. Entre les 08:00 i les 09:00 el MWh ja passarà a tenir un preu de 33 euros.

20:00 - 21:00: 49,56 €/MWh

21:00 - 22:00: 111,16 €/MWh

22:00 - 23:00: 100 €/MWh

23:00 - 00:00: 75,31 €/MWh

A la nit, de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt de tota la jornada: 111,16 euros per MWh. En la següent franja el cost ja serà inferior, situant-se el preu del MWh en els 100 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh serà de 75,31 euros.