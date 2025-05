Preu de la llum avui, dimecres 28 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 28 de maig de 2025, és de 27,78 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una petita pujada de 0,94 euros. I tot perquè, en la jornada del 27 de maig, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 26,84 euros per MWh.

De totes maneres, hi ha grans diferències que es poden apreciar clarament en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de la llum, el preu del MWh es dispararà per sobre dels 100 euros. Però és que, en els trams més econòmics, el preu del MWh tornarà a baixar amb força fins a nivells negatius.

Preu de la llum avui, dimecres 28 de maig de 2025, hora a hora

Durant la matinada, els preus es mantindran força estables, amb tarifes força altes, a diferència d'altres dies. Això sí, el moment més econòmic de la jornada tornarà a donar-se a la tarda. Serà llavors quan els preus del MWh baixaran amb força, assolint els preus més econòmics de la jornada.

Així, d'11:00 a 14:00 el MWh costarà -0,01 euros, tot i que de 14:00 a 15:00 el preu baixarà a -0,5 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 el preu baixarà encara més, fins a situar-se en els -0,6 euros per MWh. De totes maneres, el preu més barat de tot el dia el tindrem de 16:00 a 17:00, quan el MWh passarà a costar -0,62 euros.

11:00 - 14:00: -0,01 €/MWh

14:00 - 15:00: -0,5 €/MWh

15:00 - 16:00: -0,6 €/MWh

16:00 - 17:00: -0,62 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Durant la matinada, les tarifes de la llum seran força cares, oscil·lant entre els 30 i els 35 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 54,88 euros, tot i que en la següent franja baixarà una mica. Entre les 08:00 i les 09:00 la tarifa de la llum ja se situarà en els 35,01 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 54,88 €/MWh

20:00 - 21:00: 55,18 €/MWh

21:00 - 22:00: 96 €/MWh

22:00 - 23:00: 100,86 €/MWh

A la nit, de 21:00 a 22:00 el cost del MWh passarà a ser de 96 euros. De 22:00 a 23:00 tindrem el preu més alt de tot el dimecres: 100,86 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh passarà a tenir un preu de 54,88 euros.