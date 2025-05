Preu de la llum avui, divendres 2 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 2 de maig de 2025, se situa en 10,94 euros per megawatt hora (MWh). En comparació amb el preu registrat el dijous, suposa una lleugera baixada de 2,35 euros. I és que, durant l'1 de maig, la tarifa mitjana va assolir els 13,29 euros per MWh.

Aquest divendres, però, l'evolució del preu de la llum serà desigual. De fet, entre el tram més econòmic i el més car del dia es registra una diferència superior als 70 euros. No obstant això, segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en cap moment de la jornada el cost del megawatt hora superarà els 70 euros.

Preu de la llum avui, divendres 2 de maig de 2025, hora a hora

Durant la matinada, els preus comencen en nivells baixos, encara que pujaran de manera notable a mesura que s'acosti la nit. No obstant això, hi ha un ampli període del dia en què el preu de l'electricitat cau de manera considerable.

Les tarifes més reduïdes es concentren entre les 10:00 i les 19:00. Per tant, és la franja ideal per estalviar en el consum de la llum i dur a terme tasques habituals com posar electrodomèstics o cuinar.

Encara que el millor moment per consumir energia elèctrica, sens dubte, és entre les 11:00 i les 18:00. I és que, durant aquest període, els preus es mantenen en xifres negatives. També es pot aprofitar l'interval de 18:00 a 19:00, ja que el preu en aquest moment és de 0 euros per MWh.

12:00 - 13:00: -0,99 € /MWh

13:00 - 14:00: -3 € /MWh

14:00 - 17:00: -4 € /MWh

17:00 - 18:00: -2 € /MWh

I quan serà més cara la llum el divendres?

Com és habitual, a la nit es registren els valors més elevats del dia. El màxim d'aquest divendres s'assolirà entre les 21:00 i les 22:00, amb un cost de 67,05 euros per MWh. Just després, entre les 22:00 i les 23:00, el preu serà de 52,05 euros per MWh.

20:00 - 21:00: 35,01 € /MWh

21:00 - 22:00: 67,05 € /MWh

22:00 - 23:00: 52,05 € /MWh

23:00 - 00:00: 41,05 € /MWh

Convé també moderar el consum de 23:00 a 00:00, tram en què el preu ascendeix a 41,05 euros per MWh. Una xifra propera al cost de l'electricitat entre les 20:00 i les 21:00, franja en què el preu assolirà els 35,01 euros per MWh.