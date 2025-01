Comunicado de última hora de Vodafone tras la denuncia de un cliente: 'Es una estafa'

Vodafone ha emitido un comunicado urgente tras la denuncia de un usuario en redes sociales. Alertaba sobre un mensaje sospechoso en el que se ofrecían grandes premios. Entre ellos, un iPhone 15 Pro, un Samsung Galaxy S23, tres años de Netflix, y tarjetas regalo para gastar en Shein.

En la comunicación se le daban las "felicidades" por ser uno de "los 100 usuarios que hemos seleccionado". Optaba a conseguir un móvil de última generación o cheques descuento. Sin embargo, la compañía británica ha confirmado que este mensaje no es legítimo y forma parte de un fraude.

Consulta con Vodafone para salir de dudas

El cliente, al recibir este mensaje mientras navegaba por internet, decidió consultar con Vodafone para confirmar la veracidad de la oferta. Sospechando que podría tratarse de un fraude, se puso en contacto con el servicio al cliente de la operadora.

La respuesta del operador fue clara. "Este mensaje no se corresponde con ninguno de nuestros canales oficiales", indicaron. Es decir, no ha enviado ni está enviando tales alertas a sus usuarios.

La compañía, preocupada por la propagación de esta estafa, ha querido informar a todos sus clientes sobre el fraude. Además de dar recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaños. Explicó que este tipo de mensajes no son parte de sus prácticas ni de sus métodos de comunicación.

Además, en este caso, los estafadores utilizan el nombre de la operadora para ganar la confianza de los usuarios y engañarlos.

Vodafone explica cómo identificar este fraude

Vodafone ha señalado que los fraudes como este suelen llegar en forma de alertas inesperadas en el ordenador o teléfono móvil. Si alguna vez recibes una notificación que parece provenir de la compañía, pero no has solicitado ningún servicio, es fundamental ser cauteloso. Además, estos mensajes de fraude a menudo contienen ofertas demasiado buenas para ser ciertas.

También aclaró que la empresa no utiliza ese tipo de notificaciones emergentes en sus canales oficiales. Por lo tanto, si te encuentras con un mensaje de este tipo, es casi seguro que se trata de un intento de fraude. La compañía aconseja a sus usuarios que no interactúen con los enlaces incluidos en dichos mensajes y que no proporcionen ningún dato.

La mejor opción es eliminar el mensaje inmediatamente. Además, si el usuario tiene sospechas, es recomendable que se ponga en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de Vodafone. Siempre a través de sus canales oficiales.

Cómo protegerse del fraude online

El fraude digital es un riesgo constante en la era de internet, y Vodafone quiere que sus usuarios estén siempre alerta. Los estafadores se aprovechan de la confianza de los usuarios. Por lo que siempre es importante verificar la autenticidad de cualquier mensaje que parezca extraño.

El operador rojo, como muchas otras compañías, sigue combatiendo los fraudes en línea, pero los usuarios también deben hacer su parte. La compañía recuerda que sus promociones y concursos oficiales siempre se anuncian a través de los canales oficiales de la empresa. Nunca mediante alertas emergentes o mensajes inesperados.