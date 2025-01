Adeu ensurts amb la Loteria del Nen: aquests espanyols també poden fer-se rics

La Loteria del Nen és una tradició molt arrelada a Espanya. Aquest sorteig se celebra cada 6 de gener i ofereix una nova oportunitat de guanyar premis suculents.

Si ets espanyol i et trobes a l'estranger, no tens per què perdre't l'emoció de participar. Avui, t'expliquem com comprar els teus dècims des de fora d'Espanya, les opcions disponibles i alguns consells útils.

Opcions per comprar dècims a l'estranger: Loteria del Nen t'ho posa fàcil

Moltes administracions de loteria a Espanya compten amb pàgines web o aplicacions mòbils que permeten la compra de dècims de forma segura. Plataformes reconegudes com Doña Manolita, La Bruja de Oro o TuLotero faciliten aquestes adquisicions a distància. És fonamental assegurar-se que la plataforma sigui oficial i estigui autoritzada per evitar possibles fraus.

Abans de realitzar la compra, és important confirmar que al teu país de residència es permet la participació en jocs d'atzar internacionals. Països com la Xina, l'Aràbia Saudita i Corea del Nord prohibeixen aquestes activitats, mentre que en altres està permès sempre que siguis major de 18 anys.

'Tips' per a una compra segura de la Loteria del Nen

Evita comprar bitllets a través de plataformes no verificades o venedors no autoritzats. La Policia Nacional recomana adquirir els dècims únicament en punts oficials i verificar la seva autenticitat assegurant-se que tinguin el logo, codi i segell adequats.

Si reps correus electrònics o missatges oferint dècims a preus reduïts o amb garanties de premi, és probable que es tracti d'una estafa. No comparteixis informació personal ni facis pagaments a través d'enllaços no segurs.

Guarda tots els correus electrònics de confirmació i rebuts de les teves compres. En cas que el teu dècim resulti premiat, necessitaràs aquests documents per reclamar el premi.

Com cobrar els premis des de l'estranger

Si resultes guanyador amb un dècim adquirit per internet, les plataformes oficials solen gestionar el cobrament. I solen transferir l'import al teu compte bancari, prèvia verificació de la teva identitat. Aquest procés és segur i evita la necessitat de desplaçar-te a Espanya.

Tingues en compte que, per a premis iguals o superiors a 40.000 euros, Hisenda reté un 20% de l'import, independentment del teu lloc de residència. Aquest impost s'aplica tant a espanyols com a estrangers.