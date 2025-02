Adeu a aquesta coneguda empresa a Barcelona: més de 200 treballadors afectats

El tancament d'una coneguda empresa a Barcelona ha deixat centenars de treballadors a l'atur. No es tracta del primer cas, ja que el degoteig de firmes que baixen la persiana per sempre és constant. En aquest cas, però, el tancament ha suposat un toc d'atenció, tant pel nombre de treballadors afectats com per la seva història.

Es tracta de la fàbrica de RDM Group de Castellbisbal, que tanca les portes per sempre, deixant un gran buit a la zona. La desaparició de l'empresa ha afectat de forma directa 237 treballadors que, ara, s'enfronten a un futur incert. La decisió ha tingut també un impacte negatiu al Baix Llobregat, portant molts a reclamar mesures urgents per mitigar les conseqüències del tancament.

Els ajuntaments de la zona han activat un pla de recol·locació laboral en el marc del programa Fem Xarxa, Fem Empresa. Tot això amb l'objectiu de reubicar els empleats acomiadats i reduir la pressió sobre el mercat laboral local. El pla involucra els municipis de Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve, Collbató i Castellví de Rosanes.

L'alternativa que tenen els afectats pel tancament de l'empresa

Així mateix, ha estat dissenyat per oferir una resposta ràpida i coordinada davant la pèrdua d'ocupació. Les autoritats locals estan duent a terme reunions constants entre representants polítics i tècnics, amb la finalitat de trobar solucions efectives. Que podrien abastar des de la mobilitat laboral fins a la formació i la connexió directa entre aturats i empreses que puguin necessitar mà d'obra.

Una de les mesures més destacades és la creació d'un pla d'inserció laboral específic per als treballadors acomiadats de RDM Group. Aquesta idea prioritza la seva contractació en altres sectors. L'Ajuntament de Martorell ha nomenat un responsable exclusiu per gestionar els casos i garantir un acompanyament personalitzat a cada treballador.

Amb l'objectiu de facilitar la seva reincorporació al mercat laboral com més aviat possible. No obstant això, el procés no està exempt de crítiques. CCOO, un dels sindicats més representatius, ha denunciat la falta de transparència en el procés de tancament de la planta.

El sindicat també ha instat a obrir una taula de reindustrialització per explorar solucions a llarg termini que permetin la continuïtat laboral a la regió. El tancament de RDM Group se suma a una sèrie de crisis que ha afectat la indústria del paper a Catalunya. L'empresa ha justificat la clausura de la planta a causa de la baixa demanda i l'augment de costos.

Un mal moment per a la indústria a Barcelona

El que ha provocat una acumulació d'estoc i una reducció significativa de l'activitat a Castellbisbal. Tot i això, RDM Group continuarà la seva producció per al mercat ibèric des de la seva planta de Paprinsa a Mollerussa. La clausura d'aquesta històrica planta marca un cop més per a la indústria local.

Encara que els esforços coordinats entre els municipis ofereixen una llum d'esperança per als treballadors afectats. Tots ells confien en la reubicació laboral i les solucions a llarg termini. Caldrà esperar per veure què els espera en el futur.