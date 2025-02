Santoral d'avui, dilluns 17 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 17 de febrer, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un guerrer del segle VIII que va ser obligat a renunciar a la seva fe en Crist.

Qui va ser Sant Teodor de Bizanci, el sant més important del dilluns, 17 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Teodor de Bizanci que va néixer a Amasya, Turquia, l'any 759. La tradició catòlica apunta que Sant Teodor en la seva època s'hauria guanyat la popularitat en derrotar un drac. Segons altres teories podria haver-se tractat d'un cocodril.

Com a soldat, el sant va decidir amagar les seves creences catòliques per evitar ser perseguit. No obstant això, en un moment donat va decidir revelar el seu secret en negar-se a oferir un sacrifici als déus. És llavors quan l'emperador el va sentenciar a mort, sent Sant Teodor de Bizanci torturat fins que va perdre la vida.

La seva imatge presideix actualment la Plaça de Sant Marc a la part superior d'una columna de marbre. Sant Teodor de Bizanci apareix amb l'única companyia d'un drac mort als seus peus a la ciutat que un dia va ser seva.

Si bé és considerat el primer patró de la ciutat italiana de Venècia, va ser al segle IX quan va perdre aquest títol per la decadència de l'Imperi Bizantí, ocupant-lo Sant Marc.

Teodor és un nom d'origen grec que vol dir "do de Déu". Al nostre país hi ha més de 10.225 homes anomenats Teodor que podrien aquest dia rebre felicitacions de familiars i amics.

San Alejo Falconieri i companys

Els sants Alejo Falconieri i els seus companys Bonfilio, Bartomeu, Joan, Benet, Gerardino, Ricovero eren mercaders de Florència. Es van retirar al mont Senario per servir a la Santíssima Verge María. Van ser els fundadors d'una Ordre que seguia la Regla de Sant Agustí.

Beata Edvige Carboni

La beata Edvige Carboni va ser una dona laica d'origen italià que va viure al segle XX. Va destacar per la senzillesa i humilitat sense límits. Va escriure un extens diari espiritual on va registrar aparicions de Jesucrist i de sants com Gemma Galgani i John Bosco

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 17 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 17 de febrer, a més, recorda aquests sants i beats: