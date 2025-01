Aviso de última hora sobre la Lotería del Niño: faltan horas y te juegas mucho

La Lotería del Niño es uno de los sorteos más deseados del año en España. Y como cada 5 de enero, miles de personas compran sus décimos con la esperanza de que la suerte les sonría.

Sin embargo, Loterías y Apuestas del Estado ha emitido un aviso de última hora para recordarnos que el tiempo para comprar los décimos está a punto de agotarse. Si no has adquirido tu boleto aún, es importante que sepas qué hacer para no quedarte sin participar en este emocionante sorteo.

Esta es la hora límite para comprar los décimos de la Lotería del Niño 2025

Loterías ha alertado que la venta de décimos para la Lotería del Niño se cerrará el 6 de enero a las 10:00 horas, dos horas antes del inicio del sorteo. Esto significa que, si no tienes tu boleto a tiempo, no podrás participar. Es importante tener en cuenta esta hora de cierre, ya que no habrá excepciones.

Si aún no has comprado tus décimos, te recomendamos que lo hagas lo antes posible para evitar contratiempos. Los puntos de venta autorizados y las plataformas online son las opciones más rápidas para adquirir tus boletos. Recuerda que, si te descuidas, podrías perder la oportunidad de ser uno de los afortunados ganadores.

¿Qué ocurre si llegamos tarde a comprar los décimos?

Si llegas tarde y no has comprado tus décimos en hora, lamentablemente te quedas fuera del sorteo. Este es un error fatal para aquellos que dejan todo para el último momento. Y es que no habrá forma de participar si el sorteo ya ha comenzado.

Las ventas online y físicas se detendrán en ese momento. Por lo que no habrá manera de adquirir más décimos una vez que se cierre el sistema. Por ello, ten mucho cuidado y que no se te pase la hora.

Errores comunes que debes evitar antes del sorteo

Además de la hora límite de compra, hay otros errores comunes que debes evitar para no quedarte sin participar en la Lotería del Niño. Toma nota de todos ellos.

No verificar el número: Antes de finalizar la compra, asegúrate de que el número del décimo es el que realmente quieres. Los despistes en este aspecto son más frecuentes de lo que parece.

Esperar al último minuto: Dejar la compra para el último momento puede ser arriesgado, ya que los puntos de venta podrían estar saturados o las plataformas online pueden experimentar fallos técnicos.

No confirmar el pago: Si compras online, asegúrate de que el pago se haya procesado correctamente antes de dar por finalizada la transacción.

Afortunadamente, hoy en día, puedes comprar los décimos de la Lotería del Niño de manera cómoda y rápida. Los principales puntos de venta incluyen administraciones de loterías y plataformas online.