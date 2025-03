Felicitat a Espanya: un premiat a Catalunya i un nou milionari per l'Euromillones

El sorteig d'Euromillones celebrat aquest divendres 21 de març ha deixat una notable quantitat d'afortunats en diverses zones d'Espanya. Ha repartit diversos premis entre els jugadors de tot el país.

Això sí, no hi va haver encertants de la primera categoria (5 números + 2 estrelles). Aquest fet ha provocat que el pot per al pròxim sorteig ascendeixi a 217 milions d'euros. Malgrat això, sí que hi va haver guanyadors en categories inferiors que s'emportaran importants premis.

Euromillones: els premiats a Espanya

Un dels majors premis de la jornada de l'Euromillones ha estat el de la segona categoria (5 números + 1 estrella). Ha deixat fins a quatre afortunats, només un d'ells a Espanya. Cadascun d'ells rebrà un premi unitari de 330.212,90 euros.

Un dels bitllets premiats ha estat validat a l'administració de loteries nº6 de Granollers, a Barcelona, situada al carrer Roger de Flor, 6-8. Aquesta persona ha rebut un premi gran que ningú més s'ha emportat al nostre país.

A més, el sorteig del 21 de març també ha deixat 17 encertants de la tercera categoria (5 números). S'emportaran un premi de 18.159,10 euros cadascun. D'aquests, quatre s'han entregat al nostre territori.

Ha estat en localitats com La Cañada de San Urbano, a Almeria; La Línea de la Concepción, a Cadis; Dos Hermanas, a Sevilla; i Puerto de la Cruz, a Tenerife, on es va validar el bitllet a l'administració ubicada a Agustín de Bethencourt, 5.

També s'ha repartit El Millón

D'altra banda, el bitllet guanyador de ‘El Millón’, que atorga un premi d'1 milió d'euros, ha estat validat a l'administració de loteries nº2 de Villena, a Alacant. Està situada al carrer Cervantes, 32. Aquest premi s'afegeix a la llarga llista d'afortunats que s'han emportat importants sumes de diners amb aquest popular joc europeu.

Amb el pot generat per al pròxim sorteig, que ascendeix a 217 milions d'euros, els jugadors tindran una nova oportunitat de fer-se amb una suma milionària en el pròxim joc. Podria ser validat per un únic encertant d'Espanya o de qualsevol altre país participant.

Aquest divendres, l'Euromillones ha deixat una vegada més empremta a Espanya. Les quantitats repartides han alegrat a molts i han demostrat la sort que, de vegades, pot tocar a diversos racons del país.