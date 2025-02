Este es el restaurante favorito de Hansi Flick en Barcelona: platos por menos de 20 €

El entrenador del Barça, Hansi Flick, continúa adaptándose a su nueva vida en Barcelona. Después de intensos partidos, entrenos y reuniones directivas, el técnico alemán se está familiarizando con algunos de los encantos que la ciudad tiene para ofrecer. Y la gastronomía no ha sido una excepción.

En este sentido, Hansi Flick acostumbra a encontrar el placer del buen comer en un local emblemático de Barcelona. Se trata del restaurante Can Ugal en el barrio de Les Corts, un lugar ideal para cenar acompañado de su mujer y unos amigos. Fue un cocinero alemán quien recomendó este local al dirigente del Barça, tal y como avanzó en su momento Sport.

Así que, siguiendo sus órdenes, parece que el míster del Barça ha encontrado el lugar perfecto para disfrutar de la gastronomía española. Can Ugal es una nueva propuesta gastronómica que destaca por su cocina catalana de mercado. Con platos tradicionales como el derrame de bacalao, los caracoles guisados con morcilla de perol, la ensaladilla rusa y el carpaccio de gambas.

Hansi Flick ya va teniendo locales de confianza en Barcelona

Además, su precio asequible, con platos que no superan los 20 euros, hace que sea una opción muy atractiva para quienes buscan disfrutar de la buena comida sin gastar una fortuna. El chef del restaurante, Víctor Pardo, compartió a través de sus redes sociales una fotografía junto al famoso entrenador del Barça, agradeciendo su visita y describiéndolo como una “persona fantástica”. Según testigos en el local, Hansi Flick no solo posa para las fotos, sino que no tuvo ningún problema en saludar a sus fans.

De hecho, algunos admiradores que han coincidido con él en el restaurante, comentan que el entrenador es muy amable con los aficionados e interactuando con ellos y muestra su simpatía. La elección de Can Ugal no es casualidad. El restaurante ha conseguido en poco tiempo destacar en el panorama gastronómico de Barcelona por ofrecer platos tradicionales catalanes con un toque moderno y accesible.

Con su ambiente relajado y su propuesta gastronómica auténtica, se ha convertido rápidamente en un lugar de encuentro para quienes aprecian la buena comida local. Curiosamente, la visita de Hansi Flick a Can Ugal no es aislada. Y es que el chef Víctor Pardo también ha acogido en otras ocasiones a otros míticos entrenadores del Barça como Pep Guardiola.

El entrenador del Barça disfruta de su estancia en la ciudad

Así pues, no cabe duda de que Hansi Flick se ha dejado asesorar no solo por un chef alemán, sino por los antecesores. Todos ellos centrados en disfrutar y exprimir al máximo su estancia en una ciudad que también conquista por el paladar. La presencia de Hansi Flick en Can Ugal ha sido otro detalle que demuestra su disposición a integrarse en la ciudad.

Sin duda, será interesante ver qué otros rincones gastronómicos de Barcelona descubre en los próximos meses. Todo ello mientras continúa con su trabajo al frente del equipo azulgrana. Una vez más, se demuestra que trabajo y esfuerzo se pueden combinar con disfrute y cultura.