Este es el pueblo de España que ofrece casa y trabajo para 2 personas: los requisitos

Cada vez son más los pueblos que deciden crear estrategias para atraer a nuevos habitantes. La fuga de personas hacia las grandes ciudades ha dejado muchos núcleos rurales en el olvido. Pero no eso no significa que no sigan teniendo excelentes oportunidades de trabajo y de vivienda.

Con el ánimo de demostrar que se puede vivir bien en un pueblo, en Almochuel, un pequeño municipio aragonés con apenas 22 habitantes censados, están decididos a revertir la situación. En un intento por revitalizar su comunidad y mejorar su situación demográfica, el pueblo ha lanzado una atractiva oferta. La propuesta incluye una vivienda completamente nueva y dos puestos laborales vacantes.

Ubicado junto al río Aguasvivas, Almochuel forma parte de esa extensa lista de localidades afectadas por la España Vaciada. Allí, el envejecimiento de la población y la migración a áreas más urbanizadas han sido un problema constante. Sin embargo, los pocos habitantes que quedan en la localidad no se dan por vencidos y han decidido apostar por un futuro mejor.

La propuesta del pueblo que ya ha gustado a muchos

Todo ello, poniendo en valor las características que hacen único al municipio: un entorno natural y tranquilo, alejado del bullicio de las grandes ciudades. La oferta de casa y empleo se ha hecho pública a través de redes sociales y ha generado un notable interés. En pocos días, más de 100 personas de diferentes lugares del mundo han mostrado su interés por vivir y trabajar en Almochuel.

Sin embargo, no todos cumplen con los requisitos exigidos. Según la entidad Adecobel, un tercio de las solicitudes han tenido que ser descartadas. Entre los solicitantes, 17 provienen de Aragón, la mayoría de Zaragoza.

Mientras que también hay personas dispuestas a mudarse desde Madrid, Galicia o Asturias, algunas con hasta cinco hijos. Este aumento en la población podría suponer un incremento del 40% en el censo anual de Almochuel. Los requisitos son claros.

Los interesados deben tener carnet de conducir, ya que el transporte público en la zona es limitado, y estar en situación regular en España. A cambio, los afortunados que obtengan la casa deberán ofrecer sus servicios en dos áreas. El primero es un negocio rural que incluirá un bar y una tienda con productos básicos para la comunidad, destinado a ofrecer servicios cercanos a los habitantes de la zona.

Los requisitos que hay que cumplir

El segundo puesto es para ser operario municipal, realizando tareas de jardinería, limpieza y mantenimiento de suministros. Desde Adecobel explican que el futuro del bar depende del flujo de personas que decidan establecerse en la localidad. Las familias interesadas pueden enviar su solicitud a través del correo electrónico info@adecobel.org o por teléfono al 679 32 04 65.

Con esta iniciativa, Almochuel busca no solo atraer a nuevos habitantes, sino también revitalizar su economía local. Así como garantizar una mayor seguridad y calidad de vida para sus residentes actuales y futuros. Ya sabes, si quieres un cambio de vida, esta es tu oportunidad.