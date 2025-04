Santoral d'avui, dissabte 26 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 26 d'abril, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró de la topografia, de la geografia, la metrologia i de la ciutat de Sevilla.

Qui va ser Sant Isidor de Sevilla, el Sant més important del dissabte, 26 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Isidor de Sevilla que va néixer al voltant de l'any 556 a la capital hispalense. Pertanyia a una família amb arrels romanes i visigodes i la seva mare era parenta llunyana de la reialesa visigoda.

El jove Isidoro va estudiar a l'escola Catedralícia de Sevilla, aprenent llatí, grec i hebreu. En morir el seu germà Leandro, el va succeir com a arquebisbe de Sevilla, càrrec que va ostentar durant 37 anys.

Durant tota la seva vida va procurar rehabilitar les desgastades estructures culturals d'Espanya i va contrarestar la influència de les cultures bàrbares. A més, va establir en el Quart Concili Nacional de Toledo les bases d'un decret que imposava una política educativa obligatòria per a tots els bisbes.

Les seves obres escrites sobre història, litúrgies, astronomia i geografia van ser plasmades en diàlegs, enciclopèdies, biografies, textos teològics, assaigs i fins i tot en un diccionari.

La més destacada és la seva Etimologia, que va tenir gran repercussió en el seu temps i va influir en les institucions educatives medievals. Va ser declarat doctor de l'Església pel Papa Innocenci XIII.

Isidoro és un nom masculí d'origen grec. El seu significat és 'regal d'ISIS'. Aquest dia, uns 10.872 homes a Espanya celebren el seu sant gràcies a Sant Isidor de Sevilla.

San Esteban de Perm

San Esteban de Perm va ser un bisbe d'origen rus que va viure al segle XIV. Va evangelitzar els natius zyrjani, poble rus que habitava a l'est del Volga, al sud-oest dels Monts Urals d'on era originari Sant Esteve. A més va inventar un alfabet per a la seva llengua per celebrar la litúrgia, va destruir ídols, va erigir esglésies i va confirmar les veritats de la fe entre aquells.

Nostra Senyora del Bon Consell

Nostra Senyora del Bon Consell és una advocació mariana venerada entre els fidels de la ciutat de Genazzano i l'Església universal. Pius IX va incloure en les lletanies lauretanes les paraules "Mare del Bon Consell", en veneració a aquesta advocació. Segons una llegenda de 1467, durant la festa de la verge del Bon Consell es va escoltar una música celestial i un raig de llum va il·luminar la capella i les campanes van repicar.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 26 d'abril de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: