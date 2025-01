Santoral d'avui, dijous 9 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

El Santoral de la Església Catòlica recorda un prevere i màrtir, que va ser decapitat per la seva confessió de Crist.

Qui va ser Sant Eulogio, el Sant més important del dijous, 9 de gener?

El Santoral de la Església Catòlica celebra avui en especial a Sant Eulogio de Còrdova que va néixer cap a l'any 800 en una família cordovesa. Va ser criat a l'escola d'un religiós mossàrab on va conèixer a Álvaro de Còrdova, el primer autor que va relatar la seva biografia, La Vita vel passio Divi Eulogii.

En aquesta obra el seu amic afirma que "tenia gràcia per treure els homes de la seva misèria i sublimar-los al regne de la llum".

Sant Eulogio va redactar diversos textos en els quals feia una exaltació dels martiris. Amb les seves paraules i discursos va convèncer molts cristians perquè es presentessin davant el 'cadí', el jutge musulmà, lloc on van blasfemar contra la religió musulmana i Mahoma.

Després d'aquests fets molts mossàrabs cordovesos van ser executats. Malgrat les conseqüències d'aquests actes, Sant Eulogio va defensar que el martiri era una forma de professar la fe en una religió. Per aquests pensaments va ser empresonat i condemnat a presó.

Va aconseguir sortir amb vida del seu captiveri, però la seva fe en la religió el va conduir a enfrontar-se novament als jutges. Sant Eulogio de Còrdova va proclamar: "Serà millor que em condemnis a mort. Sóc adorador de Crist, fill de Déu i fill de María, i per a mi el vostre profeta és un impostor".

Va morir l'any 859 decapitat. Va ser sepultat a la basílica de Sant Zoilo i actualment les seves restes reposen a la catedral d'Oviedo.

Eulogio és un nom masculí d'origen grec, el significat del qual és 'el que parla bé' o 'el que és un bon orador'. Aquest dia a Espanya uns 3.770 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Eulogio de Còrdova.

Santa Lucrecia de Còrdova

Santa Lucrecia de Còrdova va ser una dona musulmana que va viure al segle XI. Convertida al cristianisme per Eulogio de Còrdova, va morir màrtir per no voler renunciar a la seva fe cristiana durant l'emirat de Muhammad I.

San Honorato de Buzançais

San Honorato de Buzançais va ser un comerciant de bestiar d'origen francès que va viure al segle XIII. De caràcter alegre, va repartir els seus diners entre els pobres. Va morir assassinat per uns lladres als quals va renyar per haver dilapidat gran quantitat del seu patrimoni.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 9 de gener

El Santoral de la Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: