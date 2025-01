Adiós al kiwi: esta es la fruta que aporta más vitamina C

Las vitaminas son esenciales para nuestro organismo, aunque no aporten energía. Sin ellas, los procesos que nos mantienen saludables no funcionarían como deberían. Una de las más importantes es la vitamina C, conocida por sus múltiples beneficios.

Aunque hoy en día es raro sufrir carencias graves de esta vitamina, es vital incluirla en nuestra dieta. Esto no solo ayuda a evitar problemas como el escorbuto, sino que también refuerza nuestra salud en muchos aspectos. Como fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la producción de colágeno, clave para mantener piel, huesos y articulaciones en buen estado.

La reina de la vitamina C

Cuando pensamos en frutas ricas en vitamina C, la naranja o el kiwi suelen ser las primeras que nos vienen a la mente. Sin embargo, la guayaba, una fruta tropical menos conocida, ocupa el primer puesto en esta categoría. Por cada 100 gramos de guayaba, obtenemos 273 mg de vitamina C, mucho más que la cantidad diaria recomendada (90 mg en hombres y 75 mg en mujeres).

En comparación, la naranja, famosa por este nutriente, aporta solo 50 mg por cada 100 gramos. Esto significa que la guayaba no solo nos da más vitamina C que cualquier otra fruta, sino que también triplica esta cantidad. El kiwi, por su parte, aporta casi el doble de vitamina C que la naranja, con 92,7 mg por cada 100 gramos, lo que lo convierte en un poderoso superantioxidante.

Su origen tropical convierte a la guayaba en una fruta exótica y llena de sabor, ideal para añadir en tus ensaladas, batidos o disfrutarla directamente como un snack. Además de la guayaba, la naranja y el kiwi, los pimientos y las fresas son excelentes opciones.

Cómo aprovechar al máximo la vitamina C

Para obtener todos los beneficios de la vitamina C, es fundamental saber cómo consumirla. Los expertos recomiendan tomarla en crudo, especialmente en el caso de las frutas. Prepararlas así garantiza que no pierdan propiedades durante el proceso de cocción.

En cuanto a las verduras, lo ideal es cocinarlas al vapor o en microondas. Estos métodos minimizan la pérdida de nutrientes. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), estas técnicas ayudan a conservar mejor las vitaminas, incluida la C.

La vitamina C no solo fortalece el sistema inmunitario, sino que también mejora la salud ósea, la producción de colágeno y la absorción de hierro. Además, actúa como antioxidante, protegiendo nuestro cuerpo de los radicales libres y los efectos negativos de la contaminación o la radiación solar.

La guayaba, con su altísimo contenido de vitamina C, se posiciona como una de las mejores aliadas para cuidar nuestra salud. Si aún no la has probado, es momento de darle una oportunidad y disfrutar no solo de su sabor, sino también de sus increíbles beneficios.