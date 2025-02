Dur revés a Espanya: tanca una coneguda empresa i acomiada 77 treballadors

Algunes empreses semblen destinades a perdurar en el temps. La seva trajectòria les converteix en referents, guanyant-se el reconeixement tant de treballadors com de clients al llarg dels anys. Tanmateix, les circumstàncies i decisions poden canviar el rumb, donant lloc a notícies que ningú no esperava.

Això és el que ha passat amb una de les plantes de Marie Claire, especialitzada en llenceria i pantis. La firma ha anunciat el tancament a Vilafranca del Cid (Castelló) i la rescissió dels contractes dels seus 77 empleats. Tot això, després d'una sèrie de complicacions econòmiques i judicials.

For Men S.A., l'empresa que va adquirir la firma el setembre de 2024, va comunicar l'acomiadament col·lectiu aquest dilluns al sindicat UGT. En el comunicat s'explica que l'empresa es veu obligada a prendre aquesta dràstica mesura a causa de l'embargament dels comptes corrents sol·licitat per l'administrador concursal de Marie Claire. El conflicte va començar arran de la compra de la unitat productiva de Marie Claire, autoritzada pel Jutjat del Mercantil número 1 de Castelló.

La llarga història darrere del tancament

For Men va adquirir la companyia per 250.000 euros, amb la condició de mantenir l'activitat empresarial durant almenys tres anys. No obstant això, la situació es va complicar ràpidament a causa d'impagaments i incompliments per part del nou propietari, Àngel Pío Sánchez.

El desembre de 2024, el jutjat va decidir embargar els béns i drets de la unitat productiva de Marie Claire. Així com els saldos dels comptes bancaris i accions de For Men, a causa de l'impagament de la compra. A més, l'empresa devia salaris als treballadors corresponents als mesos d'octubre, novembre, desembre i gener. El que va empitjorar, òbviament, encara més la situació.

El comitè d'empresa de Marie Claire havia manifestat la seva desconfiança cap a For Men després de diversos incompliments dels compromisos. Per la qual cosa la plantilla va viure un desgast emocional i econòmic significatiu. “El millor que ens podia passar és el tancament definitiu de la nostra empresa, pel bé i la salut de tots nosaltres”, van dir els representants dels treballadors.

Una marca molt reconeguda

Marie Claire, que durant més d'un segle va ser una de les marques més importants en el sector de la llenceria a Espanya, havia arribat a comptar amb 900 empleats. Per això, es va convertir en un motor econòmic per a la comarca dels Ports. No obstant això, els seus problemes financers van començar a ser evidents quan la companyia va entrar en concurs de creditors el maig de 2023.

El tancament de la planta marca un trist final per a la firma, que va ser un referent en el sector tèxtil. La notícia ha estat rebuda amb tristesa i frustració per part dels empleats. Enmig d'aquesta incertesa, els treballadors han convocat una concentració de protesta, exigint justícia i el respecte als seus drets laborals.