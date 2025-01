Els veïns d'un barri de Barcelona pres per l'ocupació diuen prou

La complaença de les autoritats catalanes cap a l'ocupació ha convertit Catalunya en el paradís de la delinqüència. Partits que han estat al govern, com la CUP, van fer fins i tot manuals d'ocupació. També els Comuns, que van governar a Barcelona durant gairebé una dècada, van blanquejar l'ocupació creant espais d'impunitat per a la delinqüència en molts barris.

Aquesta mateixa setmana hem assistit a un espectacular tiroteig a la Mina, relacionat amb l'ocupació i les bandes criminals. Desafortunadament, no és un cas aïllat.

Els veïns de la Verneda Alta han dit prou davant la imparable degradació del seu barri i s'han organitzat per frenar els ocupes. Ho ha desvelat la periodista Ángela Vázquez a Metrópoli Abierta. Els veïns han anunciat futures mobilitzacions per reclamar a les autoritats respostes urgents a la seva problemàtica.

Els veïns en rebel·lia plantegen diversos problemes que han portat a una accelerada degradació del barri en els últims temps. Però tot comença amb l'ocupació, que assenyalen com el principal problema i el més urgent.

El calvari dels veïns

Els ocupes generen problemes de convivència, especialment a la zona del carrer de Ca N’Oliva. Fa dos anys que els ocupes van irrompre amb força en diversos locals i des de llavors s'han fet forts provocant incidents amb els veïns.

En un dels locals entra i surt gent amb freqüència, i en un altre hi ha un negoci de venda de marihuana. Són només un exemple del drama diari que han de patir la resta dels inquilins, que sí paguen lloguer o els seus corresponents impostos com a propietaris.

Com sol passar en aquests casos, els enfrontaments entre els veïns i els ocupes són freqüents i augmenten la sensació d'inseguretat. Els ocupes amenacen la resta d'inquilins, que han de patir problemes de soroll, festes i baralles. Per si fos poc, denuncien insalubritat i coses perilloses com l'ús de gas butà o els habituals punxaments de la llum.

El problema es trasllada a les naus industrials adjacents, on sembla que se celebren festes periòdicament. Una d'elles va desencadenar recentment un incendi en una benzinera.

El drama de l'ocupació a Catalunya

Els veïns han dit prou i s'han posat en peu de guerra per parar els peus als ocupes i retornar la tranquil·litat al barri. El cas ha sortit a la llum gràcies a aquest reportatge de Metrópoli Abierta, però no és un cas aïllat.

El drama de l'ocupació s'estén a molts altres barris de Barcelona i a altres ciutats de Catalunya. Diversos factors expliquen el perquè del problema.

Un és el que apuntàvem inicialment, la connivència que durant anys han tingut les autoritats amb l'ocupació a Catalunya. Especialment a Barcelona, on s'han creat espais d'impunitat per als ocupes. Aquest tipus de delinqüència genera problemes de convivència amb els veïns i dona peu a altres delictes com el tràfic de drogues.

Un altre dels factors és la llei que empara els delinqüents i desprotegeix els propietaris. Això és així perquè la llei és antiga i no s'adapta a la realitat actual on l'ocupació campa al seu aire. Però mentre a Europa els països han adaptat la seva legislació, a Espanya els governs es neguen a fer-ho.