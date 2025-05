Vox a PSC, Junts i ERC: 'Han convertit la tutela de menors en un negoci'

L'escàndol de la DGAIA està marcant l'actualitat política a Catalunya. En la sessió d'aquest matí al Parlament, fins a quatre partits (Junts, PP, Vox i Comuns) han preguntat al President de la Generalitat i a la Consellera de Drets Socials sobre aquest tema. Vox ha estat especialment contundent.

Ignacio Garriga ha recordat que va ser la seva formació qui fa un any va exigir informació, compareixences i responsabilitats. Ha retret el “sectarisme” de tota la cambra “menystenint” la iniciativa de la seva formació.

Ha acusat directament a Illa de “haver convertit Catalunya en un lloc on es protegeix els delinqüents i desemparen els innocents”. Va recordar la violació grupal d'una menor a Badalona, i les polèmiques declaracions de l'aleshores consellera d'Igualtat, Tània Verge. “La conseqüència va ser que la víctima i la seva família van haver d'abandonar la ciutat”, ha afirmat.

Rapapolvo de Vox al Govern

Garriga ha subratllat la hipocresia de l'esquerra, que “es disfressen permanentment de defensors de les dones” però “són qui estan perjudicant les dones”. Segons el portaveu de Vox ha esmentat la rebaixa de penes als violadors, la “importació” de cultures misògines, els matrimonis forçats i les mutilacions genitals.

Ignacio Garriga ha elevat el to per denunciar que “estem davant d'un cas molt greu” que inclou abusos, corrupció i fraus. “Hi ha un treballador que va arribar a afirmar que la DGAIA és una màfia”, ha exclamat.

Vox ha preguntat “per què entre 2018 i 2020 el cost de la tutela dels menors va passar de 15.000 i 55.000 euros”. I “per què es feien els contractes per via d'urgència i no per procediment ordinari sense complir els requeriments de transparència”.

El líder de Vox ha acusat el PSC, a Junts i a ERC d'haver “convertit la tutela de menors en un negoci per a partits, associacions i fundacions”. La seva formació vol saber "on és el diner", perquè "està clar que no va anar a la protecció de les menors".

Salvador Illa ha criticat que "l'extrema dreta" aprofiti aquesta crisi per "treure rèdit". També ha acusat a Vox i a Aliança Catalana de "posar el crit al cel" mentre defensen prohibir l'entrada dels menors no acompanyats.

El PP carrega durament contra la consellera

El PP també ha posat el Govern contra les cordes per la corrupció a la DGAIA. La diputada Lorena Roldán ha preguntat a la consellera Mònica Martínez Bravo “quan va tenir coneixement d'aquests fets”. I “per què no ha pres mesures fins que ha sortit a la llum”.

La consellera ha repetit el relat oficial del Govern. Ha dit que els escàndols són anteriors al seu govern, i que han pres i estan prenent les mesures necessàries per a un canvi estructural de la DGAIA.

Però el PP l'ha acusat d'arribar tard i malament. “Porta nou mesos en el càrrec i fins ara no han anunciat canvis. Si no tenia coneixement d'aquests fets, malament, però si ho sabia i no ha fet res, encara pitjor”.

Roldán ha qüestionat els protocols i l'actuació de la DGAIA sobre el seu deure de protecció dels menors. “Quina protecció és aquesta?”, ha preguntat, “la que protegeix a abandona els menors en mans de pederastes o els utilitza per malversar diners públics?”. Ha respost que “això és hipocresia institucional disfressada de política social”.