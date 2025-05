VÍDEO | La 'nova DGAIA': Una cortina de fum per tapar els escàndols?

La Generalitat ha decidit carregar-se la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) després de tots els escàndols que han sortit a la llum en els últims mesos. En el seu lloc, crearà una nova Direcció General, que s'anomenarà DGPPIA (Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l'Adolescència).

Ens trobem davant d'un canvi de nom i ja està? No, per molt que diguin alguns, no és un simple canvi de nom. O, si més no, no és només un canvi de nom.

En aquest vídeo, parlem de tot el que els mitjans subvencionats no t'explicaran de la nova DGAIA i del que té tota la pinta de ser una cortina de fum per amagar els escàndols sobre abusos i irregularitats en les contractacions d'aquest organisme de la Generalitat de Catalunya.