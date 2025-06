El PSOE es prepara pel pitjor amb Pedro Sánchez enrocat al seu búnquer

La compareixença d'ahir va servir a Pedro Sánchez, sobretot, per enviar un missatge inequívoc a nivell intern: aquí no es rendeix ningú. Encara que en les últimes setmanes havia augmentat la pressió per convocar eleccions anticipades, Sánchez ho va descartar. Ni tan sols l'escàndol de Santos Cerdán ha servit (fins ara) per convèncer-lo.

Encara que tot podria canviar en els pròxims dies. Si alguna cosa tenen clara als corrillos de Madrid és que això només ha estat la punta de l'iceberg, i que la setmana vinent apareixeran nous àudios, cadascun pitjor. A Ferraz s'estén la consigna de preparar-se per al pitjor, amb Pedro Sánchez parapetat al seu búnquer.

Tot i la seva insistència per esgotar la legislatura, al PSOE veuen molt difícil aguantar en aquesta situació fins al 2027. El principal temor és que les generals afectin les municipals i les autonòmiques. Per això augmenta la pressió perquè el President acabi amb l'agonia i convoqui eleccions.

Sánchez trenca amb Ferraz

Pedro Sánchez ja ho va fer el 2023 i li va sortir bé, però aquesta vegada no vol temptar la sort. A més, les enquestes són clarament desfavorables per a la coalició de Govern. Així que ara ha adoptat una estratègia més conservadora consistent a sobreviure a qualsevol preu per guanyar temps.

Si en els pròxims dies apareix més brutícia, Sánchez baixaria la possibilitat de plantejar una moció de confiança per reforçar l'aliança de Govern. Però en cap moment es planteja rendir-se. Això aprofundeix la distància entre Pedro Sánchez i la resta del partit, i fins i tot del seu Govern.

Pedro Sánchez sempre ha basat el seu poder en el personalisme, recolzant-se en el partit i el Govern només de tant en tant i de manera estratègica. En les últimes hores, això s'ha pronunciat molt més. Pedro Sánchez s'ha enrocat en el seu nucli dur, format per persones de confiança al marge de les estructures orgàniques i institucionals.

L'aparició de l'informe de la UCO va evidenciar per primera vegada la ruptura entre Moncloa i Ferraz. Sánchez va retreure la manca d'unitat davant els dubtes plantejats per part de pesos pesants com María Jesús Montero i Félix Bolaños. Fonts internes asseguren que ahir es va trencar el fil fi que encara subjectava la cúpula del PSOE a Pedro Sánchez.

El President està sol

El President està disposat a capejar la crisi amb el seu nucli de confiança d'esquena a les pressions del partit. És conscient que la situació actual beneficia els sectors que fa temps que somien amb apartar-lo. El ‘vell PSOE’ ja ha presentat Eduardo Madina com el seu candidat per desplaçar Sánchez i iniciar una nova etapa.

El pla d'aquest sector consisteix a fer un gir de 180 graus a l'estratègia del PSOE: abandonar els extrems i els independentistes per forjar la Gran Coalició amb el PP i recompondre's a l'ombra d'un Govern en minoria de Feijóo.

Sánchez està més sol que mai, i el suport inqüestionable dels seus socis estratègics és la seva última carta per sobreviure. Li bastarà? Al PSOE i al Govern creuen que no, i que haurà de prendre decisions més dràstiques per superar la crisi. Però Pedro Sánchez fa ja temps que fa orelles sordes, i a partir d'ara entra en un terreny encara més vertiginós.

Molts van donar ahir per fet que Sánchez havia salvat el match ball i que esgotarà la legislatura. A hores d'ara no està gens clar. Els pròxims dies seran clau, encara que cada vegada sembla més difícil que Sánchez sol pugui amb tot això.