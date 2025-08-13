VÍDEO | Miles de catalanes mueren esperando ser operados (y la prensa de aquí calla)

El lunes, The Objective publicaba un dato demoledor. Desde 2015, casi 20.000 personas han muerto mientras esperaban ser operados en la sanidad catalana.

Se trata de una muestra más de la decadencia a la que ERC, Junts, PSC, Comuns y la CUP han llevado a Cataluña. Estamos hablando de unas cifras que son una auténtica barbaridad y una vergüenza. Especialmente si tenemos en cuenta que Cataluña es la comunidad autónoma de España en la que hay más impuestos.

Pero no solamente estamos hablando de que Cataluña es un infierno fiscal. Es que, además, la Generalitat no para de despilfarrar dinero en proyectos de cooperación, en querer ser la ONG más grande del mundo, en centenares de altos cargos o en subvencionar medios de comunicación. Unos medios de comunicación que han vuelto a quedar retratados con esta noticia. Y es que, a pesar de que en verano baja la actualidad informativa y a veces cuesta encontrar noticias, la prensa catalana afín al régimen ha decidido ocultarte esta información mientras hacían noticias de medusas, cremas solares, tatuajes o moscas. Te lo cuento todo en el vídeo que encontrarás en la parte superior de esta noticia.